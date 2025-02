WSJ: demokraadid ei leia valimiskaotuse järel ühist keelt

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraadid kaotasid novembris valimised ning partei ei suuda nüüd koonduda vabariiklaste vastu. Samal ajal üritab Donald Trumpi administratsioon viia kiires tempos ellu valimislubadusi.

Demokraatidest kubernerid helistasid kümmekond päeva tagasi senati vähemuse juhi Chuck Schumerile ning nõudsid, et ta võtaks Trumpi ja tema administratsiooni suhtes karmima hoiaku, vahendas The Wall Street Journal.

Pärast viimaseid valimisi ei leia aga partei ühist keelt ning Schumer ja esindajatekoja vähemuse juht Hakeem Jeffries on kasvava surve all. Ajaleht The Wall Street Journal vestles enam kui 20 parteitöötaja ja ametnikuga ning tõi välja, et erakond jaguneb laias laastus kahte leeri.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et üks leer manitseb ettevaatlikkusele, teine leer tahab olla agressiivsem. Mõlemad leerid pole aga asjade praeguse käiguga rahul.

Paljud demokraadid pole rahul, et mõned Trumpi valitsuskabineti kandidaadid pälvisid ka demokraatidest senaatorite toetuse.

Schumer ütles ajalehele The Wall Street Journal, et kubernerid tahavad, et senaatorid hääletaksid kõikide kandidaatide vastu.

"Mõned (senaatorid) ei tahtnud seda teha, kuid põhimõtteliselt nõustusin (kuberneridega) ja ütlesin, et kutsun inimesi üles hääletama iga kandidaadi vastu," ütles Schumer, lisades, et demokraadid seisid üksmeelselt Trumpi eelarvedirektori Russell Voughti kandidatuuri vastu.

Vaatlejad eeldavad, et kõik demokraatidest senaatorid hääletavad ka Robert F. Kennedy juuniori ja Tulsi Gabbardi vastu. Tõenäoliselt kiidab aga senat mõlemad kandidaadid heaks, kuna kongressi ülemkojas on jäme ots vabariiklaste käes.

Trumpi administratsioon tahab nüüd kiiresti kärpida valitsussektori kulusid, praegu pidurdavad neid samme kohtunikud. Samas kongressi demokraadid pole suutnud Trumpi administratsiooni tegevust takistada.

Mõned demokraadid leiavad, et partei peaks takistama valitsuse rahastamise seaduse vastuvõtmist. Kongress peab selle üle hääletama märtsis ning vabariiklased vajavad mitmete meetmete heakskiitmiseks demokraatide toetust.

Kui kongress ei jõua riigi rahastamise osas kokkuleppele, toob see kaasa valitsusasutuste sulgemise. Schumer ja Jeffries tahavad samas sulgemist vältida ja leiavad, et partei peaks valijate meeleolude hindamiseks korraldama rahvakoosolekuid.

"Me ei lahenda seda probleemi kolme nädalaga, kuid me teeme iga nädal edusamme ja mida aeg edasi, seda rohkem edusamme näete," ütles Schumer, kes osales eelmisel nädalal rahandusministeeriumi juures toimunud meeleavaldusel.

Ta tõi välja, et Trumpi administratsioon liigub kiires tempos edasi ning reageerida tuleb paljudele asjadele. "Me võitleme igal rindel," ütles Schumer.

Vabariiklased üritavad nüüd olukorda ära kasutada ja leiavad, et demokraatide ridades valitseb peataolek. "Neil pole visiooni, neil pole selget juhti," ütles esindajatekoja spiiker Mike Johnson

Mitmed demokraadid leiavad, et demokraadid pole pärast suurt valimiskaotust teinud järeldusi. Mitmed demokraadid leiavad, et partei peab tegema suuri ümberkorraldusi, teised leiavad, et viimane kaotus oli napp ning suuri muutusi pole vaja teha.

"Mitmetes kohtades, mida me võitmiseks vajame, on meie bränd toksiline. Meie koalitsioon on purunenud vasakäärmuslaste ja ülejäänud bloki vahelise lõhe tõttu," ütles kongressisaadik Adam Smith.

Jeffries on samas pööranud pilgu ka 2026. aasta vahevalimiste poole ning on võtnud juba mitme potentsiaalse kandidaadiga ühendust. Tema sõnum on lihtne ja otsekohene: viimastel valimistel jäi võit vaid kolme koha kaugusele ning panused on suured.

"Me oleme keset orkaani. Jeffries teeb head tööd. Praegu hakkame end organiseerima," ütles Florida osariiki esindav kongressisaadik Jared Moskowitz.