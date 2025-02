Külm ilm lubab lumenappuses Kagu-Eesti suusakeskustel kunstlund toota

Kagu-Eestis on tänavune talv olnud lumevaene, kuid viimaste päevade külmakraadid võimaldavad suusakeskustel toota siiski kunstlund, et suusatajad saaksid sõita kas või paarisaja meetri pikkustel radadel.

Kui Värska terviseradadel sai eelmistel aastatel suusatada 1,6 kilomeetri pikkusel rajal, siis nüüd on võimalik suusatada vaid 800 meetri pikkusel rajal ja pool sellest on saadud rajada tänu kunstlumele.

"Tänavu on tõesti keeruline olnud. Välja arvatud viimane nädal, kui on olnud pikemat külma. Aga tegelikult on olnud talv heitlik ja külmalained on väga lühikesed olnud ja nagu ikka, samal ajal kipub tehnika natuke alt vedama. Nii et raskelt on läinud see aasta," kirjeldas rajameister Rein Zaitsev.

Suusasõbrad lepivad ka lühemate radadega. "Õnneks ikka midagi on. Lumemöldrid on siin natuke vaeva näinud ja lund juurde tootnud. Muidu oleks selle aasta seis natuke nutune," sõnas Inrit.

Põlva lähistel asuvas Mammaste suusakeskuses töötab kuus lumekahurit ning peagi loodetakse saada valmis 3,7 kilomeetri pikkune suusarada. Kui suudetakse toota piisavalt kunstlund, saab seal talverõõme nautida aprillini.

"Kui päris aus olla, siis sisuliselt teeme (kunstlund) teist korda. Esimene kord tuli suur sula ja nii nagu ka mujalt on näha, see võttis kunstlume ära. Aga nüüd on head ilmad olnud, öösiti oli lausa 12 kraadi miinust, mis tegelikult on jõudsalt kaasa aidanud selleks, et rajad korda saaks," ütles rahameister Arne Tilk.