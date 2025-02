Oluline kolmapäeval, 12. veebruaril kell 5.45:

Venemaa ründas Kiievit rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu kolmapäeva Kiievit rakettidega ning Ukraina pealinnas kõlasid plahvatused.

Ajaleht The Kyiv Independent teatas plahvatustest, esialgsetel andmetel lasti pealinna suunas välja neli Iskanderi ballistilist raketti.

Kiievi linna sõjaadministratsiooni juht Tõmur Tkatšenko teatas tulekahjude puhkemisest. Kahju ulatus pole veel teada.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et Oboloni linnaosas möllab suur põleng tööstusrajatises. Klõtško lisas, et päästemeeskonnad on teel linna eri osadesse.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud

Ukraina rindel toimus teisipäeval kella 22 seisuga 90 lahingkokkupõrget. Peastaabi teatel jätkub Pokrovskis Vene pealetung, ukrainlased lõid 30 rünnakut tagasi, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa lükkas tagasi Zelenski avalduse territooriumide vahetamisest võimalike rahukõneluste osana

Venemaa lükkas teisipäeval tagasi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski avalduse territooriumide vahetamisest võimalike rahukõneluste osana, vahendas portaal Unian.

"Zelenski teeb seesuguseid avaldusi, et varjata Ukraina relvajõudude katastroofi tegelikku ulatust sellel suunal," väitis Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova.

Ukraina kaitsevägi ületas augusti algul Sudža lähedal Vene-Ukraina piiri ja tungis kiiresti sügavale Vene Föderatsiooni territooriumile.

Moskva kaasas Kurski oblastis lahingutesse Põhja-Korea sõdurid, kuid ei suutnud kogu oma territooriumi tagasi vallutada. Ukraina operatsioon jätkub ja hiljuti teatati kaitseväe uuest pealetungist Kurski oblastis.