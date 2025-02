Venemaa plaanib piirata võõrkeelsete sõnade kasutamist avalikus ruumis

Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt on seaduse eesmärk kaitsta vene keelt ning piirata oluliselt anglitsismide ja muude võõrsõnade kasutamist Venemaa avalikus ruumis.

Meede nõuaks, et ettevõtjad kasutaksid ärisiltidel ja avalikus tarbijateabes vene keelt. "See tähendab, et siltidel ja kaupluste esipaneelidel ei lubata enam kuvada selliseid sõnu nagu "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" jms," kirjutasid eelnõu autorid.

Piirangud ei kehti brändinimede ega kaubamärkide kohta.

Venemaal kehtivad juba mõned sarnased keelemäärused, mille eesmärk on seadusandjate sõnul kaitsta vene keelt liigse võõrsõnade kasutamise eest. Näiteks 2023. aasta veebruaris kirjutas president Vladimir Putin alla seadusele, mis keelab ametlikus valitsuse suhtluses nende võõrsõnade kasutamise, millel on olemas venekeelsed vasted.