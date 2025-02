Rahvusvaheliste uuringute kohaselt on Eesti kergsõidukite avaliku laadimistaristu turg alles arengufaasis.

Konkurentsiamet analüüsis avaliku laadimistaristu olukorda ning tuvastas, et laadimisvõimalused on koondunud suurlinnadesse, mistõttu jäävad vaeslapse ossa just maapiirkonnad. Kui laadimisvõimalust pole, jäetakse ka elektriauto ostmata, mis omakorda pidurdab Euroopas seatud kliimaeesmärkide täitmist. Margitta Otsmaa