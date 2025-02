Neljapäeval on oodata lumesadu

Neljapäeval liigub madalrõhulohk Soome lahelt üle Eesti edasi Lätti. Ilm on enamjaolt pilvine ja Põhja-Eestis algav lumesadu levib aegamisi lõuna suunas. Tuul puhub mõõdukalt ja õhutemperatuur on kõikjal miinuspoolel.

Öö vastu neljapäeva on valdavalt pilves ja lumesadu laieneb Põhja-Eestist lõuna suunas. Põhjarannikul võib sekka sadada ka jäävihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1 kuni 6, põhjarannikul põhjakaare tuul 4 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, Lõuna-Eestis kuni -10 kraadi.

Hommikul sajab mitmel pool lund. Mõõdukas tuul puhub läänekaarest, põhjarannikul põhjakaarest, iiliti 12 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6, Lõuna-Eestis kuni 10 kraadi.

Päev tuleb pilves ja üksikute selgimistega. Endiselt sajab mitmel pool lund, keskpäeva paiku Põhja-Eestist alates sadu hõreneb ja taandub õhtuks lõunapiiri taha. Tuul puhub kirdest ja põhjast 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Reedel sajab kohati vähest lund, öösel on külma 4 kuni 9, päeval 3 kuni 8 kraadi. Kerget lumesadu on oodata ka laupäevaks ning õhk jaheneb paari-kolme kraadi võrra.

Pühapäeva öö tuleb veelgi kargem, külma on kuni -12, kohati -14 kraadi. Rannikul on endiselt mitme kraadi võrra soojem. Pärastlõunal sajab mitmel pool lund ja päeval on keskmiselt 7 kraadi külma.

Esmaspäeval lumesadu jätkub ja õhutemperatuur tõuseb.