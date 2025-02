Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak teatas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump leppisid telefonivestluses kokku, et alustavad koheselt koostööd oma meeskondade vahel.

Oluline neljapäeval, 13. veebruaril kell 5.54:

- Kiiev: Zelenski ja Trump leppisid kokku meeskondade koostöös;

- EL-i suurriikide välisministrid: läbirääkimised sõja lõpetamiseks peavad hõlmama Euroopat ja Ukrainat

Kiiev: Zelenski ja Trump leppisid kokku meeskondade koostöös

Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak teatas, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump leppisid telefonivestluses kokku, et alustavad koheselt koostööd oma meeskondade vahel.

Prioriteediks on kohtumised Ukraina poole ja USA välisministri Marco Rubio, Valge Maja riikliku julgeolekunõuniku Mike Waltzi ja USA asepresidendi J. D. Vance'i vahel.

Jermak edastas ühtlasi Zelenski ja Trumpi telefonivestluse üksikasju.

"Presidendid leppisid kokku meeskonnakoostöö viivitamatus alustamises. President Trump kinnitas seda isegi ametlikus postituses ja ütles, et esimesed kaasatud ametnikud on välisminister Marco Rubio, riiklik julgeolekunõunik Mike Waltz ja asepresident J. D. Vance," rääkis valitsusametnik.

"Ukraina president ja tema delegatsioon kohtuvad neist kahega Münchenis päeva jooksul. See saab olema sisuline arutelu, mille käigus hakkavad meeskonnad välja töötama plaane selle sõja lõpetamise tulevase raamistiku kohta," seletas Jermak.

Samas rõhutas presidendikantselei ülem, et president Zelenski jääb kindlale seisukohale, et sõda peab lõppema õiglase rahuga.

"Presidendi jaoks ei ole teatud asjad läbiräägitavad – Ukraina iseseisvus, territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus. Neid seisukohti arutati samuti täna. Usun, et pärast Münchenit algab igapäevane koostööprotsess," märkis Jermak.

Ametnik kinnitas, et Ukraina on nende konsultatsioonide ja koostöö alustamiseks täielikult valmis. Lisaks on käimas ettevalmistused Ukraina ja Ühendriikide presidendi isiklikuks kohtumiseks.

EL-i suurriikide välisministrid: läbirääkimised sõja lõpetamiseks peavad hõlmama Euroopat ja Ukrainat

Prantsusmaa, Suurbritannia, Hispaania, Itaalia, Poola, Saksamaa välisministrid ja EL-i välispoliitikajuht tegid ühisavalduse ning teatasid, et läbirääkimised Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu peavad hõlmama Ukrainat ja Euroopat

Riigid kinnitasid oma toetust Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Samuti seisab avalduses, et Ukraina ja Euroopa peavad olema kaasatud kõikidesse läbirääkimistesse.

Avalduses tuuakse veel välja, et õiglane kokkulepe peab sisaldama tugevaid julgeolekutagatisi, mis tagaks püsiva rahu. Avaldusele alla kirjutanud riigid teatasid ka, et kavatsevad arutada edasisi samme Ameerika liitlastega.