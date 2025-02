Austria koalitsioonikõnelused kukkusid läbi

FPÖ liider Herbert Kickl andis kolmapäeval ametlikult oma mandaadi valitsuse moodustamiseks tagasi president Alexander Van der Bellenile.

Seega jätkub Austrias poliitiline segadus, mis puhkes mullu septembris. Toona peetud parlamendivalimistel saavutas FPÖ esikoha. Peavooluparteid proovisid seejärel parempopuliste kantslerikohast eemal hoida, kuid kõnelused katkesid.

Seejärel alustas ÖVP kõnelusi parempopulistidega, kuid ka need läbirääkimised jooksid liiva. Riigis võivad nüüd tulla uued valimised ning analüütikud eeldavad, et valimistel saadab edu parempopuliste.

FPÖ juhtkond juba nõuab uute valimiste korraldamist, partei ise on varem maadelnud tõsiste natsisüüdistusega ning see on endiselt immigratsioonivastane ja islamivastane partei. Erakond ei toeta Moskva-vastaseid sanktsioone.

FPÖ tegi aga viimastel valimistel oma kõigi aegade parima tulemuse, peaaegu iga kolmas austerlane hääletas toona FPÖ poolt. Viimaste valimiste põhiteemad olid elukalliduse kasv ja turvalisus ja FPÖ suurendas oma toetust konservatiivide arvelt. Konservatiive on viimaste aastatel jooksul tabanud ka mitu korruptsiooniskandaali, vahendas Financial Times.

ÖVP ja FPÖ kõnelused algasid jaanuaris vahetult pärast kantsler Karl Nehammeri (ÖVP) tagasiastumist. Konservatiivid jäid siis teiste peavooluparteide kriitika alla. Viinis tulid tänavatele kümned tuhanded protestijad, kes avaldasid meelt võimaliku FPÖ ja ÖVP võimuliidu vastu. Ka osa ÖVP liikmeid ei toetanud Kickli kantsleriks saamist.

Koalitsioonikõnelused edenesid visalt edasi, kuid hiljuti lekitati meediasse 223-leheküljeline dokument, mis tõi esile teravad erimeelsused.

Dokumendist selgub, et FPÖ nõuab Ukraina EL-iga liitumiskõneluste lõpetamist. Samuti nõuavad populistid Moskva-vastaste sanktsioonide tühistamist ja EL-i lippude eemaldamist Austria valitsushoonetelt.

ÖVP nõudis, et partei säilitaks valitsuse kontrolli Austria luureagentuuri ja politseijõudude üle. FPÖ lükkas selle tagasi ning süüdistab nüüd ÖVP-d rahva tahte eiramises.

Läbirääkimiste kokkuvarisemise järel on jälle pall president Alexander Van der Belleni käes. Ta võib taas teha ÖVP-le ettepaneku valitsuse moodustamiseks. Samuti võib ta välja kuulutada uued valimised. Viimased küsitlused aga näitasid, et FPÖ võib järgmistel valimistel koguda ligi 37 protsenti häältest ning parempopulistid võivad siis suurendada parlamendikohtade arvu veelgi.