Münchenis sõitis auto rahva sekka, vähemalt 28 inimest sai vigastada

Saksamaal asuvas Müncheni linnas sõitis auto inimeste sekka, vähemalt 28 inimest sai vigastada. Kahtlusalune on 24-aastane Afganistani päritolu varjupaigataotleja.

Müncheni politsei teatas sotsiaalmeedias, et vähemalt 28 inimest sai vigastada, mõned neist raskelt.

Tuletõrje teatel on vigastatute hulgas ka määramata arv raskelt vigastatuid ning mõne vigastatu puhul ei saa välistada, et nende elu on ohus.

Politsei teatas, et võttis juhi vahi alla ja ta ei kujuta enam ohtu avalikkusele.

Kahtlusalune on 24-aastane Afganistani päritolu varjupaigataotleja. Võimude sõnul oli kahtlustatav politseile tuttav varasemate varguste ja narkokuritegude tõttu.

Pealtnägijad rääkisid ajakirjanikele, et inimeste sekka sõitnud sõidukis oli kaks meest, kuid politsei ei ole teateid kaassõitjast kinnitanud.

Baieri peaminister Markus Söder ütles, et Müncheni autojuhtum oli arvatavasti rünnak.

Politsei teatas veel, et sündmuskohal toimus ametiühingu Verdi.di meeleavaldus. Pole selge, kas vigastatute hulgas oli ka protestijaid, vahendas Saksamaa rahvusringhäälingu ARD teleuudistesaade "Tageschau".

München valmistub praegu ka kõrgetasemeliseks julgeolekukonverentsiks, millest võtavad osa USA asepresident JD Vance ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Intsident leidis aset umbes 1,5 kilomeetri kaugusel konverentsi toimumiskohast.