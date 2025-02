Kultuuriministeeriumi asekantsleri konkurss kukkus läbi

Kuigi kultuuriministeeriumi loomingu asekantsleri konkursile laekus tosin sooviavaldust, otsustas tippjuhtide valiku komisjon, et ametisse sobivat inimest nende hulgas pole ja tuleb korraldada uus konkurss.

"Tippjuhtide valiku komisjoni poolt välja kuulutatud konkursile laekus 12 sooviavaldust, esitatud nõuetele vastasid neist vaid pooled. Sobiva kandidaadi puudumisel otsustati konkurss seekord luhtunuks kuulutada," ütles ERR-ile valitsuse kommunikatsiooninõunik Jane-Liina Liiv.

Kandidaatidele esitatavad ootused vaadatakse nüüd üle ning lähiajal kuulutatakse välja uus konkurss, lisas Liiv.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure ütles, et milliseks uued tingimused kujunevad, pole veel teada. "See protsess on alles käimas," ütles Luure.

Uue konkursi tähtajad paneb paika tippjuhtide valiku komisjon, kes koguneb 19. veebruaril.

Kultuuriminister Heidy Purga tegi novembris tippjuhtide valikukomisjonile ettepaneku kuulutada jaanuaris välja avalik konkurss loomingu asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Uue asekantsleri vastutusvaldkonnad kattuvad suurel määral möödunud aastal koondatud kunstide asekantsleri valdkondadega. Loomingu asekantsleri vastutusvaldkondade hulka hakkavad kuuluma etenduskunstid, muusika, kunst, kirjandus, film, digikultuur, arhitektuur, disain ja meedia.

Kultuuriministeeriumis on praegu kolm asekantsleri ametikohta – kultuurilise mitmekesisuse asekantslerina on ametis Eda Silberg, spordi asekantslerina Tarvi Pürn ning vanemapuhkusel viibiva kultuuriväärtuste asekantsleri ülesandeid täidab Märt Volmer.

2023. aasta suvel koondas kultuuriminister kunstide asekantsleri Taaniel Raudsepa peale seda, kui Raudsepa sõnavõtt teatrite rahastamise teemal oli tekitanud palju poleemikat.