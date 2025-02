Võru raamatukogutöötajad kasvatavad lastes lugemishuvi

Võrumaa keskraamatukogu lasteosakonnas käib tähtis töö ehk sobilike raamatute väljavalimine, mida viia lasteaeda. Arvesse võetakse kõike – laste vanust, tähtpäevi, mis parasjagu käes või saabumas, aastaegu ja mis peamine, et raamatukaas oleks ilus.

Raamatud lähevad kohvrisse, millega käiakse üle nädala lasteaedades külakorda nii, et igal aial on oma päev. Neljapäeval oli järg Sõlekese käes.

Lasteaedade Okasroosike ja Sõleke direktor Tiia Must ütles, et raamatukogu viimine laste juurde harjutab ka vanemaid koos lapsega lugema.

"See siin käimine just harjutab ka vanemaid, et laps viib raamatu koju. Ta loeb seda koos vanemaga. Ta loeb, vanem saab lugeda just seda raamatut, mis lapsele meeldib, kodus temale. Tuuakse raamat tagasi, antakse ära – laps teab, et raamatut ma võtan ja ma pean selle tagasi tooma. Sellised harjumused juba kasvavad lasteaias, see on suur asi," selgitas ta.

"Kui me lähme ise laste juurde, siis nad jõuavad kindlasti raamatukokku. Sest kui me läheme lasteaeda, siis me leiame need lapsed juba varakult üles, sütitame neis lugemisisu ja leiame, et raamatud on vahvad nende jaoks," ütles Võrumaa keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Kristi Soll.

Ramon valib raamatuid põnevuse järgi. "Vaatamise järgi vaatan. Kui on põnev, siis võtan. Peaks olema lugusid ja pilte," ütles ta. Ramoni hinnangul teeb raamatu heaks autor.

Melisa arvates teeb raamatu aga heaks see, kui selles on kirjutatud lahedatest asjadest. Astridile meeldib aga teada saada asjadest, mis on olnud.