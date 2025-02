Kell 21.40 "Esimeses stuudios" välisluureameti juht Kaupo Rosin

Välisluureameti aastaraamat tõdeb, et sõjalise rünnaku oht Eestile on ebatõenäoline, aga vaenulik poliitika idast jätkub. Milline on üldse praegu Venemaa sõjaline võimekus? Kui aktiivsed on Kremli eriteenistused? Mil määral on sanktsioonid Vene majandust nõrgestanud? "Esimeses stuudios" vastab neile küsimustele välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin.

Kuna seekordne saade on salvestatud, ei ole selles kõne all USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa liidri Vladimir Putini rahuläbirääkimiste plaan Ukrainas käiva sõja üle.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.