Lähipäevad püsivad külmad ja toovad lumelisa

Reede öö on pilves ja üksikute selgimistega ning mitmel pool sajab lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Külma on 4 kuni 9 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega ja lund sajab kohati. Puhub nõrk põhjakaare tuul, rannikul põhja- ja kirdetuul 4 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -9 kraadi.

Päeval on valdavalt pilves ilm ja kohati sajab vähest lund. Põhjakaare tuul puhub 3 kuni 9 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni -8 kraadi.

Nädalavahetus toob kargema talveilma. Laupäeva öösel on külma kuni 12, päeval kuni 9 kraadi. Rannikualadel on aga mitme kraadi võrra soojem. Päeval sajab mitmel pool lund ja rannikul kohati tuiskab. Ka pühapäev tuleb sama jahe ja lumine. Mitmele poole tuleb lund ja tuisku just pärastlõunal.

Uue nädala algul öö ja päeva keskmine õhutemperatuur pisut tõuseb, aga lumesadu jätkub. Teisipäeva päeval, mil õhk veel veidi soojem, võib rannikualadel ja saartel tulla ka lörtsi.