Saatse juures Venemaad läbiva tee asenduse projekteerimine käib

Valitsus on eraldanud Värska-Ulila riigitee asemele uue tee ehitamiseks 2,7 miljonit eurot. Praegu on käimas sõidutee projekteerimine, mille teevad keeruliseks looduskaitse piirangud ja see, et lähedal on riigipiir, ütles ERR-ile transpordiameti Lõuna osakonna juhatja Janar Taal.

"Meil on erinevad piiranguvööndid, Väikses saapas on hästi vähe ruumi - ühelt poolt tuleb riigipiir vastu, teiselt poolt on oja koos suurte kõrguste erinevustega, seal on ka oma piiranguvööndid erinevad, hästi palju on looduslikke piirangud, kas on mingid kaitsealused liigid, ataimed asukohad või objektid, mis piiravad, nii Väikse saapa juures on need objektid olemas ja ka Suure saapa ümbersõit läheb läbi Mustoja maastikukaitsealast, mis on Natura 2000 ala, see kõik seab oluliselt suurema keerukuse nende tööde teostamise ja kavandamise protsessi," rääkis Taal.

Teeehitusega tahab amet alustada järgmisel aastal. Uus tee Värskast Saatsesse loodetakse valmis saada 2028. aastal, mille järel suletakse praegu kasutuses olev sõidutee.

"Kuna see vana tee on ikka teise riigi territooriumil, siis ta läheb kinni, ma arvan, et muidu ei oleks selle uue tee rajamisel mõtet," selgitas Taal. "Me täna sõidame läbi Vene Föderatsiooni territooriumi, ilma selleks luba omamata."

Setomaa vallale on oluline, et uue tee rajamisel säiliks bussiliiklus piiriäärsete külade vahel, ütles Setomaa vallavanem Raul Kudre.

"Igal juhul peab bussiliiklus säilima nendes äärekülades. Võib-olla avab see Mustoja looduskaitseala heade seenemetsade ligipääsu ja üks positiivne teema on see, et ma tean, et Elektrilevi ka planeerib enda kaablite vedamist sealt tee äärest, mis praegu lähevad ka läbi Venemaa ja läbi Saapa seal. Kui seal mingi puu praegu õhuliinidele peale kukub, siis on tükk aega pime just see Saatse osa," ütles Kudre. "Selgelt elektrikindlus Saatse nurga piirkonnale peaks paranema, kui koos teeehitusega mingi maaalune elektrikaabel sinna veetakse."