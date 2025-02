Laupäeval algab eraisikute tulude deklareerimine

Maksu- ja tolliameti (MTA) tulumaksu osakonna teenusejuht Riina Randver-Sõer ütles, et tulude deklareerimisega ei pea kiirustama.

"Esimestel päevadel võib meie e-teenuste keskkond e-MTA suure kasutajate hulga tõttu koormatud olla. Sellisel juhul palume kannatust ning soovitame mõne aja pärast uuesti e-MTAsse sisse logida. Tulude deklareerimisega ei tarvitse kiirustada, seda saab teha kuni 30. aprillini," sõnas Randver-Sõer.

Suur osa tuludeklaratsioonidest on MTA-le teadaolevate andmete põhjal juba eeltäidetud. Sellegipoolest palub MTA veenduda, kas eeltäidetud andmed on õiged. Andmed tulude kohta, mis deklaratsioonil eeltäidetud ei ole, tuleb sinna ise lisada.

"Juhul, kui eeltäidetud andmetesse on sattunud ebatäpsusi – näiteks kinnisvara, mille müük on maksuvaba – palume inimesel endal vastava rea kustutada. Samuti, kui mõni mullu teenitud tulu on deklaratsioonist puudu, näiteks üüritulu, platvormi kaudu või välismaal teenitud tulu, tuleb need andmed endal sisestada," ütles Randver-Sõer.

Sõidukiomanikud saavad tuludeklaratsiooni esitada pärast mootorsõidukimaksu maksuteate avamist. Maksuteade annab võimaluse tutvuda oma maksukohustusega ja soovi korral jätta tagastatav tulumaks enda ettemaksukontole mootorsõidukimaksu või ka maamaksu kohustuse katteks.

Sel aastal 2024. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis on maksumäär 20 protsenti. Möödunud aastal nn maksuküür ja maksuvaba tulu arvestus ei muutunud. See tähendab, et üldine maksuvaba tulu on kuni 7848 eurot aastas, kuid see sõltub maksumaksja sissetuleku suurusest. Aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0. Vanaduspensionieas inimestele on maksuvaba tulu 9312 eurot aastas. See ei sõltu sissetuleku suurusest.

Võrreldes varasemate aastatega ei saa möödunud aasta tuludest enam maha arvata eluasemelaenu intresse ja täiendavat maksuvaba tulu laste ega abikaasa eest.

Jätkuvalt saab tuludes maha arvata koolituskulusid, kingitusi ja annetusi kuni 1200 euro ulatuses. Samuti saab tuludest maha arvata pensioni III samba sissemakseid maksimaalselt 15 protsenti maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 euro ulatuses.

"Kui koolituskulude andmed ei ole deklaratsioonil eeltäidetud või need erinevad teadaolevast, tasub pöörduda haridusasutuse poole ning paluda andmed MTA-le esitada või andmed parandada," ütles Randver-Sõer.

Esimestel nädalatel võivad MTA klienditoe infoliinidel ning teenindusbüroodes olla tavapärasest pikemad järjekorrad.

Alates 17. veebruarist on tulude deklareerimise perioodiks ajutiselt avatud ka MTA Kärdla, Rapla ja Jõgeva bürood.

Deklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle tulult on tulumaks korrektselt kinnipeetud. Ka ei pea tulusid deklareerima inimesed, kelle tulu ei ületa üldist maksuvaba tulu 7848 eurot või vanaduspensionieas inimeste puhul 9312 eurot aastas.

Enammakstud tulumaksu hakkab MTA tagastama e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele 5. märtsil. Tagastamise kiirus ei sõltu deklaratsiooni esitamise ajast.

Pabervormil deklaratsiooni esitanud klientidele algab enammakstud tulumaksu tagastamine 18. märtsil. Tagastuste lõpptähtaeg on 1. oktoober, sama tähtaeg on ka tulumaksu juurde tasumiseks.