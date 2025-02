Hegseth tunnustas Poolat enda kaitsesse panustamise eest

USA kaitseminister Pete Hegseth tegi visiidi Varssavisse ning kohtus oma Poola kolleegi Wladyslaw Kosiniak-Kamysziga. Hegseth tunnustas Varssavit enda kaitsesse panustamise eest ning ütles, et Poola on eeskujulik liitlane.

"Meie sõprus, meie side on raudkindel ja me tulime siia just selleks, et seda tugevdada," teatas Hegseth.

USA kaitseminister ütles, et valis Poola meelega esimeheks kahepoolseks kohtumise kohaks Euroopas, et tunnustada Varssavi kulutusi riigikaitsele.

"Ma tahan rõhutada, et see on tahtlik, et meie esimene Euroopa kahepoolne kohtumine on siin, Poolas. Sümbol, sümbolism ei jää arusaamatuks," ütles Hegseth.

Hegsethi sõnul on Poola eeskujulik liitlane, mis on valmis investeerima mitte ainult enda kaitsesse, vaid ka kontinendi kaitsesse.

Ajakirjanikud küsisid Varssavis Hegsethilt ka USA vägede võimaliku Ukrainasse paigutamise kohta. Hegseth siiski avaldas kahtluste, et USA väed lähevad Ukrainasse.

Hegseth ütles, et USA on pühendunud NATO alliansile.

"Ameerika kohalolek on tugev ja see partnerlus on tõeline ja oluline. Ja väed, mis meil siin Poolas on, on investeering sellesse, selle tunnustus," ütles Hegseth.

Hegseth rääkis, et teda ootas Poolas soe vastuvõtt ning ütles, et saadaks riiki veel rohkem sõdureid. Ta lisas seejärel, et tegemist polnud poliitilise avaldusega.

"Just nii ma tunnen, vastuvõtt on soe," märkis Hegseth.

Ta kordas oma varasemat sõnumit, et Euroopa liitlased peavad investeerima rohkem raha kaitsesse ning nad ei saa eeldada, et Ameerika kohalolek kestab igavesti.

Lisaks kommenteeris ta võimalikke läbirääkimisi Venemaaga. Ajakirjanikud küsisid Hegsethilt, kas ta usaldab Putinit võimalikust kokkuleppest kinnipidajana.

"Inimest ei pea usaldama, et temaga läbirääkimisi pidada," ütles Hegseth vastuseks. Ta ütles, et kui NATO oma kulutusi suurendab, siis Putin ei saa julgust juurde.

"President Trump on Zelenski ja Putiniga laua taga. Ei pea inimest usaldama, temaga läbi rääkida. Kuid nagu Ronald Reagan ütles, kui sa ei usalda, pead kontrollima. Ja nii tuleb edasine tegevus tagamaks, et mis tahes kõnelustel saavutatakse, oleks see püsiv ja kestev," ütles Hegseth.

Hegseth tõi veel välja, et diplomaatia on oluline, kuid lõpuks loeb jõud. Tema sõnul mõistab seda ka Poola.