Müncheni autorünnakus haavata saanud naine ja laps surid vigastustesse

Politsei teatel sai vähemalt 39 inimest vigastada, kui 24-aastane afgaanist mees sõitis neljapäeval Münchenis oma autoga rahva sekka.

Juht võeti pärast rünnakut vahi alla.

Uurijate esialgsel hinnangul oli kuritegu usuliselt ajendatud.

Müncheni prokuratuuri viitas muuhulgas politseinike avaldusele, et autojuht karjus pärast kuritegu "Allahu Akbar!", mis viitab islamistlikule motivatsioonile.

24-aastane mees tunnistas ka ülekuulamisel, et sõitis autoga tahtlikult rahva sekka.

Juhtumi uurimise võttis üle Saksamaa föderaalprokuratuur.

"On kahtlus, et tegu oli usuliselt ajendatud ja seda tuleks mõista rünnakuna vaba demokraatliku korra vastu," teatas Karlsruhe föderaalprokuratuur.

Viimase üheksa kuu jooksul oli tegemist viienda rünnakuga Saksamaal, millega on seotud olnud immigrandid. See on viinud immigratsiooni 23. veebruaril toimuvate parlamendivalimiste üheks peateemaks.