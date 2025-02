Tänu külmale ilmale said kalurid järvejääl kala püüda

"Särge püüdma lätlane on kärme," ütlevad laulusõnad. Just nii see laupäeva hommikul Riiast Lämmijärvele sõitnud kalamehel Aldisel läkski, sest alates laupäevast lubati järvejääle minek.

"Kõik on suurepärane, päike, jää, talv... Eestimaa ja kala! Mulle Eestimaal meeldib, me tulime Eestisse Lätist. Väga kaua ootasime, millal tekib jää, jääkate tekkis ja me tulime," sõnas kalamees Aldis.

Kuid kõigil kalastajatel kohe nii hästi ei läinud. Küll tuli otsida paremat kohta, vahetada sööta või õnge, ja siis oodata või tuli siis lihtsalt talvist ilma nautida.

"Kala küll ei võta, vast ikka hakkab õhtupoole võtma," ütles kalamees Sergo. "Mis sa seal toaski teed, istud. Parem tulla loodusesse, siin on värske õhk ja kõik on siin väga tore ja kui veel kala ka võtaks normaalselt, siis oleks kõik tipp-topp."

Lämmijärve jääl veetsid nii kohalikud kalamehed kui ka kalastajad Lätist pika päeva, kui päike hakkas loojuma tuldi järve pealt tagasi. Olenemata sellest, kas kalakast oli täis või tühi, ollakse selle aasta esimese jää peal veedetud kalastuspäevaga igati rahul.

"Sõbral üks pooleteisekilone haug tuli," muljetas kalamees Lauri. Ta märkis, et puuris jäässe ligi 50 auku ja et tuleb pühapäeval uuesti.