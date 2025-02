Ukraina rindel oli rahujuttude taustal aasta raskeim päev

Oluline pühapäeval, 16. veebruaril, kell 07.58:

- Laupäeval toimus venelastega 250 lahingkokkupõrget;

- Pavel: Tšehhi algatus mürskude tarnimiseks Ukrainale jätkub;

- Võimud: Vene droonid ründasid Nikolajevit;

- Prantsusmaa korraldab esmaspäeval erakorralise Ukraina tippkohtumise;

- IAEA: droonirünnak Tšernobõli tuumaelektrijaama ohutusbarjäärile ei põhjustanud kiirguse taseme tõusu.

Laupäeval toimus venelastega 250 lahingkokkupõrget

"Varasemate päevadega võrreldes on vaenlane oluliselt hoogustanud oma tegevust, rünnakute koguarv on suurenenud kaks ja pool korda, kusjuures suurim on aktiivsus Pokrovski suunal," seisab raportis.

Nii registreeriti Pokrovski suunal 67 korda okupantide katset rünnata Ukraina üksuste positsioone.

Vaenlane üritas kaitsest 24 korda läbi murda Novopavlovka suunal. 17 rünnakut registreeriti Toretski, 26 Lõmani, 29 Kramatorski, 37 Kupjanski, viis Harkivi, kaks Orehhovka suunal.

Kurski suunal üritasid venelaed päeva jooksul üheksa korda peale tungida, kõik vaenlase rünnakud tõrjuti tagasi.

Projekt DeepState projekt rõhutab, et see oli rindel kõige raskem päev alates 2025. aasta algusest. Märgitakse, et vaenlane aktiveerus peamiselt Pokrovskis, Kurahhoves ja Velõka Novosilkas.

Kuid reservmajorist sõjaanalüütik Oleksi Hetman märkis, et sellest hoolimata on ukrainlased saavutanud Pokrovski suunal mõningast edu. Tõenäoliselt planeeritakse sõjalisi operatsioone nüüd teisiti, usub Hetman.

"Parim kaitse on rünnak. See eelkõige tõigi kaasa mõningaid õnnestumisi sel suunal. Aga pean kohe märkima: Ukraina pool ei vii läbi vastupealetungi. Need on vastulöögid aktiivse kaitse elemendina, mille käigus õnnestub kaotatud positsioone tagasi vallutada. See on aktiivse kaitse taktika. Ja üsna edukas. Kui vaatate sõjaliste operatsioonide kaarti, siis rindejoon siin muutub pidevalt ja mõnes piirkonnas on kaitsevägi tõesti edasi liikunud," tõdes ta.

Pavel: Tšehhi algatus mürskude tarnimiseks Ukrainale jätkub

Tšehhi Vabariigi algatus tarnida Ukrainale suurekaliibrilist laskemoona jätkub, teatas riigi president Petr Pavel Müncheni julgeolekukonverentsi veerelt, vahendas portaal Unian laupäeval uudisteagentuuri Reuters.

Pavel märkis, et Tšehhi on selle algatuse raames juba tarninud Ukrainale 1,6 miljonit mürsku. Tarnete rahastamine on tagatud kuni aprillini ja need jätkuvad ka pärast seda, ütles ta.

"Oleme saanud oma liitlastelt piisavalt vahendeid, et katta Ukraina vajadused kuni selle aasta aprillini, ja ka siin konverentsil olen pidanud läbirääkimisi liitlastega, et kaaluda täiendavate vahendite eraldamist," ütles Tšehhi president.

Pavel rõhutas, et Euroopa peab nüüd Ukrainat toetama vähemalt seni, kuni rahuleping on rakendatud ja on olemas kindlustunne, et riik suudab oma jalgel seista.

Võimud: Vene droonid ründasid Nikolajevit

Pühapäeva õhtul ründasid Vene droonid Nikolajevi linna, teatas piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Kim oma telegrammi kanalil.

Esialgsetel andmetel on üks kannatanu. Kimi sõnul põhjustas rünnak tulekahju ja kahjustas kauplusehoonet.

Prantsusmaa korraldab esmaspäeval erakorralise Ukraina tippkohtumise

Prantsusmaa korraldab Ukraina-teemalise erakorralise tippkohtumise, kui Trumpi administratsioon ja Venemaa ametnikud kavatsevad alustada rahuläbirääkimisi ilma Euroopata.

Euroopa liidrid kogunevad 17. veebruaril Pariisi erakorralisele tippkohtumisele seoses murega, et USA edeneb rahuläbirääkimistel Venemaaga ilma Euroopata, teatas Poola välisminister Radoslaw Sikorski laupäeval.

USA presidendi Donald Trumpi Ukraina ja Venemaa erisaadik Keith Kellogg ütles laupäeval, et Euroopa ei osale otseselt läbirääkimistel Venemaa sõja lõpetamiseks Ukrainas, kuid tema huve arvestatakse.

Sikorski mainis eelseisvat Euroopa liidrite kohtumist Müncheni julgeolekukonverentsi ajal ja avaldas lootust, et liidrid võtavad asja tõsiselt. Pole selge, millised juhid kohal on, kuid Briti peaminister Keir Starmer ja Poola peaminister Donald Tusk on seni oma kohalolekut kinnitanud.

IAEA: droonirünnak Tšernobõli tuumaelektrijaama ohutusbarjäärile ei põhjustanud kiirguse taseme tõusu

Rahvusvahelise Aatomienergia Ameti (IAEA) eksperdid uurisid droonirünnaku kohta Tšernobõli tuumaelektrijaama reaktori jäänuste kohal (sarkofaagil) ega tuvastanud kiirgustaseme tõusu, selgub organisatsiooni veebisaidil avaldatud lühiaruandest.

Ekspertide sõnul kukkus rünnakudroon reede hommikul suure kaarekujulise konstruktsiooni katusele ning lõi sellesse augu. Õnnetuspaigas oli veel päev pärast juhtunut tunda põleva plastiku lõhna ning kaare pinnamaterjali põlemisest varem alguse saanud põlengust oli näha suitsu, mis oli ilmselt väga tuleohtlik, teatasid IAEA eksperdid raportis. Nad hindasid löögist tulenevat kahju märkimisväärseks.

IAEA meeskonnale teatati, et kiirgustase objektil ei ole muutunud. Seda kinnitasid ka töörühma enda mõõtmised, mis näitasid, et need jäid nende normivahemiku piiridesse, mille IAEA oli registreerinud, kui ta alustas alalist kohalolekut umbes kaks aastat tagasi,

Uus ohutusbarjäär ehitati Tšernobõli tuumaelektrijaama neljanda reaktoriploki kohale, mis hävis õnnetuses 2016. aastal, et vältida radioaktiivseid heitmeid ja kaitsta väliste mõjude eest.