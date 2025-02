Esmaspäev toob lund juurde

Esmaspäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Sajab lund, pärast keskööd sadu harveneb. Saartel ja rannikul tuiskab. Tuul pöördub Mandri-Eestis lõunakaarest põhjakaarde ja ulatub 2 kuni 7 meetrini sekundis. Saartel ja rannikul puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Külma on Lääne-Eestis 2 kuni 8, Ida-Eestis 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest lund. Sisemaal on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Külma on Lääne-Eestis 2 kuni 7, Ida-Eestis 8 kuni 12 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Külma on Lääne-Eestis 2 kuni 5, Ida-Eestis 5 kuni 8 kraadi.

Teisipäeval tuleb lund juurde, tihedamat sadu on oodata õhtupoole. Öösel on külma alla 10 kraadi, rannikul 5 kraadi ümber, päevane õhutemperatuur jääb 0 ja -7 kraadi vahele.

Kolmapäeva jooksul sadu harveneb ning õhk läheb veidi pehmemaks. Öösel on miinuskraade kuni 8, päeval 1 kuni 6, saarte rannikul tõuseb õhutemperatuur veidi plusspoolele.

Järgnevad päevad tulevad kuivemad: neljapäeva öösel on külma kuni 15 kraadi, päev on tunduvalt mahedam. Reedel on Eestis pehme talveilm.