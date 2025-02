Starmer teatas valmisolekust rahuleppe järel Briti väed Ukrainasse saata

Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles pühapäeval, et on valmis saatma Briti väed Ukrainasse, kui seal rahu sõlmitakse ning rahvusvahelised rahuvalvejõud kohale saadetakse.

Starmer ütles ajalehes The Telegraph avaldatud artiklis, et on valmis panustama Ukraina julgeolekugarantiidesse, vajadusel Briti väed kohale saates. "Ma ei ütle seda kergelt," kirjutas ta. "Ma tunnen väga sügavat vastutust ohu suhtes, mis sellega Briti sõjaväelastele kaasneb."

Samas rõhutas ta, et püsiva rahu tagamiseks Ukrainas ja Vene liidri Vladimir Putini edasise agressiooni peletamiseks on see hädavajalik.

See on esimene kord, kui Ühendkuningriigi valitsusjuht on sõnaselgelt öelnud, et kaalub Briti rahuvalvajate lähetamist Ukrainasse. Ta on varem öelnud, et Suurbritannia on valmis aitama kaasa igasuguse rahulepingu saavutamisele.

Starmeri otsus tuli vahetult enne esmaspäeval Pariisis toimuvat Euroopa liidrite kohtumist, mille kutsus kokku Prantsusmaa president Emmanuel Macron pärast seda, kui selgus, et Euroopa esindajaid ei ole kutsutud USA ja Venemaa vahelistele Ukraina rahukõnelustele ning USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni esindajad andsid märku, et USA julgeolekutoetust Euroopale vähendatakse.

Starmeri otsus avaldab survet teistele Euroopa liitlastele – eriti Saksamaale –, et nad toetaksid avalikult ideed luua Ukrainas Euroopa rahuvalvejõud.

Kuna Starmer sõidab peagi Washingtoni, pakkus ta pühapäeval välja, et Ühendkuningriik võiks sõja lõpetamise läbirääkimistel mängida "unikaalset rolli", toimides Ukraina rahuprotsessi ajal sillana Euroopa ja USA vahel.

"Euroopa ja Ameerika peavad jätkama tihedat koostööd – ja ma usun, et Ühendkuningriigil on selle saavutamisel ainulaadne roll," ütles ta.

"Me seisame silmitsi korduva hetkega meie kontinendi kollektiivse julgeoleku nimel. See ei ole ainult Ukraina tuleviku küsimus. See on eksistentsiaalne kogu Euroopa jaoks," rõhutas ta.