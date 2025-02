Soome saabunud turistidest suurima osa moodustasid eestlased

Välisturistid tegid eelmisel aastal Soome 4,9 miljonit reisi ja kulutasid kokku ligikaudu 3,7 miljardit eurot ehk keskmiselt 310 miljonit eurot kuus, selgus Visit Finlandi ja Soome statistikaameti kogutud andmetest.

Kokku saabus Soome mullu külalisi 106 riigist, neist kõige rohkem Eestist – 797 000 inimest. Rootsist tuldi Soome 498 000 korral, Saksamaalt 462 000, Ühendkuningriigist 386 000, USA-st 287 000, Prantsusmaalt 256 00, Hispaaniast 200 000, Itaaliast 192 000, Hollandist tuli 124 000 ning Hiinast ja Hongkongist 110 000 turisti.

Välisturistid kulutasid Soomes ühe reisi kohta keskmiselt 764 eurot ning see hõlmab majutust, restoranides ja kohvikutes söömist, kütust, transpordikulusid, kultuuri tarbimist, spordile ja puhkamisele tehtud kulutusi, aga ka oste ja muid kulusid. Kulutused ei sisalda raha, mis kulub välja- ja tagasilennu- ja laevapiletitele.

Selles arvestuses jätsid sakslased Soome 376 miljonit eurot, eestlased 328 miljonit, ameeriklased 312, britid 273 ja prantslased 252 miljonit eurot, rootslased 191 miljonit eurot.

Ühe reisi kohta kulutasid Soomes enim hiinlased – 1435 eurot, kuid ühe päeva kohta 59 eurot, mis on üks väiksemaid näitajaid. Ameeriklased kulutasid reisil Soome keskmiselt 1088 eurot ehk 121 eurot päevas, mis on suurim ühe päeva kulu.

Prantslased kulutasid ühe Soome-reisiga keskmiselt 983 eurot (85 eurot päevas), hollandlased 894 eurot (106 eurot), sakslased 814 eurot (91 eurot päevas).

Eestlased kulutasid ühe reisiga 412 eurot (62 eurot päevas), rootslased 384 eurot (53 eurot päevas), mis oli ka kõige väiksem näitaja.

Ööbimisega reisid moodustasid kõigist Soome tehtud välisreisidest ligikaudu 90 protsenti. Vaba aega veetma saabunud turistid moodustasid 74 protsenti ja ärituristid 26 protsenti kõigist saabumistest.

Suurima turismitulu said turismiettevõtted detsembris, mil Soomet külastas 508 000 välisturisti, kes kulutasid ühe reisi kohta 522 miljonit eurot ehk keskmiselt 1028 eurot. See on oluliselt suurem kui 2023. aasta detsembri näitajad, mil Soomet külastas 439 000 turisti, kes kulutasid 433 miljonit eurot.

Reiside arvult oli mullu kõige rohkem turiste augustis, mil Soomet külastas 562 000 turisti. Augustis olid kulutused aga selgelt väiksemad kui detsembris, 387 000 miljonit eurot. Talvel reisile kulutatud suurem rahasumma on osaliselt seletatav talveteenuste kõrgemate hindadega ja suure nõudlusega, mis on kandunud ka hindadesse.

2024. aasta sõitude arvu veapiir on ligikaudu 2 protsenti kummaski suunas.