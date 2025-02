Pärandniitude rajamiseks ja taastamiseks mõeldud 58 miljonit eurot on juba ära planeeritud.

Püstitatud eesmärkide täitmiseks läheks vaja aga veel kümme miljonit eurot. Väljatöötamisel oleva kliimaseaduse taustal on kerkinud küsimus, kas praeguses majanduslikus olukorras on see kõige mõistlikum rahakasutus. Marii Kangur