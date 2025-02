Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütles, et on valmis saatma Briti väed Ukrainasse, kui seal sõlmitakse rahu ning kohale saadetakse rahvusvahelised rahuvalvejõud.

Euroopa riikide juhid kogunevad esmaspäeval aga Pariisis, et arutada ühist vastust nädalalõpu sõnumitele Ameerikast. Arutelu all on nii Ukrainasse oma rahuvalvurite saatmine, kui ka plaan juhuks kui USA toetus Ukrainale katkeb. Joakim Klementi