Erakonnad soovivad kriminaalkaristuse saanud parteidele lisakaristust

Riigikogus esindatud erakonnad on seisukohal, et kriminaalkaristuse saanud erakondi tuleks edaspidi lisakaristada, kuid esialgu pole üksmeelt selles, milline võiks olla karistus ja kas karistama peaks erakonda või inimesi, kes erakonnas vastutavatel kohadel.

Erakondade rahastamise korra muutmist ja kriminaalkorras karistuse saanud erakondade karistamist arutas põhiseaduskomisjon, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhiseaduskomisjoni liige Helir-Valdor Seeder (Isamaa) ütleb, et õiglane ei ole see, kui määratud trahvi maksab erakond kinni riigieelarvest saadava toetusega.

"Selles osas kindlasti vajab seadus läbi vaatamist, Teine aspekt, et meil on ka erakondi, kes ei saa riigieelarvest toetust. Juhul kui nemad rikuvad seadust ja saavad kriminaalkorras karistatud, siis küsime, mis on nende karistus," sõnas Seeder.

Seeder ütles, et arutada võiks karistusena ka selliste erakondade sundlikvideerimist.

Samuti põhiseaduskomisjoni kuuluv Lauri Laats Keskerakonnast aga ütles, et tegusid teevad inimesed ja mitte erakond tervikuna.

"Ma arvan, et need inimesed viivad poliitmaine alla, viivad ka erakondade maine alla. Ja ma arvan, et see isiklik selline lähenemine nendele inimestele, et neid tuleb rohkem karistada - see on õige suund," rääkis Laats.

Sotsiaaldemokraadist komisjoni liige Eduard Odinets ütles, et plaanitavad karistused aga hakkavad kehtima tulevkus ja mitte tagasiulatuvalt. Kriminaalkaristuse saanud Keskerakonda enam karistama ei hakata.

"Vastasel juhul me läheme ikka väga kaugele ja hakkame vaatama, et millisest ajast alates ja millised erakonnad. Kuigi meil neid juhtumeid ju väga palju ei ole," sõnas Odinets.

Justiitsministeeriumis valmib uus erakonnaseadus ja ka riigikogu liikmed valmistavad ette eelnõu, mis puudutab vaid kriminaalselt karistatud erakondade teemat.

Põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (Eesti 200) ütles, et plaanis on teha kaks eraldi eelnõud, et erinevad küsimused ei jääks üksteise taha kinni. "Need küsimused vajavad reguleerimist. Osade küsimustega on meil mõtteline kokkulepe olemas komisjonis ja need vajavad sisustamist. Teiste osas arutelu jätkub," sõnas Terras.

Uus erakonnaseadus jõuab riigikokku paari kuu jooksul ja esialgu pole seal kirjas kas ja kuidas kriminaalkorras karistuse saanud erakonda võiks karistada.