Veebruari koolivaheaeg viib spaadesse vähem kliente kui sügisene

Estonia spaahotellide juhi Andrus Aljase sõnul tehakse broneeringuid järgmisel nädalal algavasse koolivaheaega agaralt. "Koolivaheaja algusesse on tube rohkem müüa, nädalavahetusse on juba praktiliselt kõik ära müüdud," märkis ta.

Aljase sõnul on hotelli üldine täitumus möödunud aasta veebruariga samas suurusjärgus. Koolivaheaja nädala täitumust mõjutab seegi, kas lätlastel on vaheaeg samal ajal.

"Kuna Läti klient on Pärnus järjest olulisem, siis see kindlasti mõjutab. Sügisel olid vaheajad sünkroonis, siis oli nõudlus suurem, nüüd on Eesti koolivaheaeg varem, Läti oma tuleb märtsis. Selle võrra on nõudluse pilt ikkagi natukene kehvem," selgitas Aljas.

Viiking spaahotelli juht Kairi Lusik ütles, et maja täis ei ole, aga eelmise aastaga võrreldes kehvem ka pole.

"Järgmiseks nädalaks broneeringuid tuleb ja tuleb. Inimesed siiski viimasel minutil teevad oma broneeringuid. Aga veebruarikuine koolivaheaeg ei ole olnud sama populaarne kui oktoobris, kuna nähtavasti inimesed ihkavad soojale maale ja päikest ja suuremaid temperatuure pärast pikka pimedat talve," rääkis Lusik.

Wasa Resort spaa juhi Indrek Ilvese sõnul on huvi suurem kui möödunud aastal.

"Tundub, et on huvilisi rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Ootame koolivaheaega ja katsume omalt poolt pakkuda sisukat programmi. Ilmselt see on üsna oluline valikukriteerium ka, tundub meile, et lastel siin koolivaheajal on ka midagi teha," selgitas ta.

Spaade juhtide sõnul käibemaksutõus hindu praegu veel mõjutanud ei ole.

"Käibemaksutõusu meil nüüd vähemalt aasta alguses küll hinna sisse ei ole võimalik ära peita, et hindu tõsta. Praegu ikkagi on hinnad eelmise aasta tasemel, mis tähendab seda, et majutusasutustel jääb raha vähem kätte," ütles Aljas.