Märjamaa toimus viimaste aastate ulatuslikem kalmisturüüste

Märjamaal toimus viimaste aastate ulatuslikem kalmisturüüste, kui vandaalid lõhkusid ja vedasid ära hauatähiseid kahelt surnuaialt. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust kahtlustades, et metalli veeti kokku omakasu eesmärgil. Muinsuskaitseameti sõnul on tekitatud mõõtmatu kultuuriväärtuslik kahju.

Taoliselt lõhutud või painutatud, ilmselt ka lõigatud hauaristid jäid vandaalidest maha Märjamaa luteri ja õigeusu kalmistutele. Mida kaasa ei jõutud tarida, jäid kas surnuaia piirdele või mõne puu najale ootama. Kuna riste võeti ja rüüstati suhteliselt valimatult, pole tõenäoline, et tegemist oleks usumässuga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See ei ole mitte rünnak nende ristide vastu, see on rünnak otseselt meie pühapaikade vastu. Taastada seda sellisel kujul kindlasti ei ole võimalik. Ei ole tegemist mingi liiklusmärgiga, et üks on ära võetud ja asendad," ütles Märjamaa vallavanem Triin Matsalu.

Muidu pidi Märjamaa õigeusu surnuaeda sisenema läbi väravate, aga ilmselt oli vandaalide eesmärk kokku ajada võimalikult palju metalli, sest nüüd on ka need läinud. Niisiis langes kahe kalmistu peale saagiks kokku üks värav, 45 risti ja üks hauaplatsi sepispiire.

Politsei- ja piirivalveameti Rapla menetlusgrupi juht Jaan Aas ütles, et pigem on see tegu toime pandud omakasu eesmärgil. "Neid riste üritatakse tõenäoliselt kuskile turustada. Politsei poolt on siin need kohalikud kokkuostud ära kontrollitud ja sealt me positiivset tulemust hetkel saanud ei ole," sõnas Aas.

Kalmistud on muinsuskaitse all olulise kultuuriväärtusega.

Muinsuskaitseameti Raplamaa maakonnanõunik Andrus Rospu ütles, et tolle perioodi sepisristid on selle kalmistu- ja matusekultuuri vanim kihistus. "See on juba niigi hõrenev, ristid aja jooksul järjest vähenevad. Seda kihistust juurde ei teki. Ta on lihtsalt mälupildist ühe ajaloolise kihistuse kadumine," ütles Rospu.

Kalmisturüüste on Eestis harv nähtus, üks ulatuslikemaid toimus 2009. aastal pärast suurt majanduslangust.

"Sellised sarnased näited on umbes viis aastat tagasi Reopalu kalmistul, kus läks umbes 200 metallist nimeplaati. Ja ulatuslikum oli 2009, kui mitme maakonna piire ületas kalmistute rüüste. Tookord ka Juuru kalmistu Raplamaal," rääkis Rospu.

Ristidega ühes läks kaduma maetute info, mida veel ei olnud jõutud dokumenteerida.

Triin Matsalu sõnul oli see eelduste kohaselt ette planeeritud. "Ma väga siiralt loodan, et siin ei ole tegemist Märjamaa valla inimestega, kes oma inimestele sellist asja teevad," ütles Matsalu.