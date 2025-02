Argentina endine president sai süüdistuse naisepeksus

Föderaalkohtunik otsustas esmaspäeval, et ametliku süüdistuse esitamiseks on piisavalt tõendeid. Fernandezit süüdistatakse väiksemate ja raskete vigastuste tekitamises.

Süüdistused avalikustati esmaspäeval pärast seitse kuud kestnud uurimist. Fernandez ise on varem kõiki süüdistusi eitanud ning ütles hiljuti, et kui kedagi selles kooselus rünnati, siis oli see hoopis tema.

"Kui keegi pidi taluma solvanguid ja väärkohtlemist, siis olin see mina," seletas Fernandez.

43-aastane endine esimene leedi Yáñez süüdistab Fernandezit enese peksmises ja on väidetavaid rünnakuid ka avalikult arutanud ning see on tekitanud Argentinas suurt kõmu, vahendas The Wall Street Journal.

Endisest esimesest leedist on ilmunud ka fotod, mis näitavad, et tal on sinikas silma all. Ka tema kätel on näha sinikaid. Ka tekstsõnumid viitavad, et Fernandez võis Yáñezit peksta.

Fernandez ise lubas presidendina, et hakkab võitlema naistevastase vägivalla vastu ja lõi selleks ka vastava ministeeriumi. Fernandez oli Argentina president aastatel 2019–2023.

"Mul on häbi, et Argentinas kannatavad naised soolise vägivalla all," ütles Fernandez 2022. aastal peetud kõnes.

Väärkohtlemise süüdistused tulid päevavalgele korruptsiooniuurimise käigus, kuna Fernandezit ja tema lähedasi süüdistatakse kindlustuspettuses. Ka selles juhtumis Fernandez eitab oma süüd.