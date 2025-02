Kuberner Kathy Hochul kaalub New Yorgi linnapea tagandamist

Neli abilinnapead lahkusid demokraadist New Yorgi linnapea Eric Adamsi administratsioonist ja piirkonna kuberner Kathy Hochul (ka demokraat) andis märku, et tekkinud segaduse tõttu kaalub ta Adamsi tagandamist.

Hochul ütles, et kohtub teisipäeval linnajuhtidega. Tema sõnul on valijate tahte ümberlükkamine tõsine samm, mida ei tohiks teha kergekäeliselt. Hochuli sõnul on aga viimase kahe nädala jooksul tulnud linnavalitsusest teateid, mis on murettekitavaid ja mida ei saa ignoreerida.

New Yorgi seadused lubavad osariigi kuberneril linnapea ametist tagandada, seda sammu pole varem aga astutud. Adams ise ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Adams ja tema administratsioon on viimaste päevade jooksul taas sattunud rambivalgusesse. USA justiitsministeerium andis hiljuti Manhattani prokuratuurile korralduse loobuda linnapea vastu algatatud korruptsiooniasjast.

Adamsile esitati kriminaalsüüdistused mullu septembris, Adams eitas süüdistusi ja jätkas USA rahvarohkeima linna juhtimist.

Adams teeb praegu aga koostööd USA immigratsiooni- ja tolliametiga (ICE). Justiitsministeerium leiab nüüd, et Adamsi vastu esitatud süüdistused takistavad seda koostööd. Süüdistustest loobumise tõttu astus tagasi mitu kõrget prokuröri.

Justiitsministeerium jättis endale õiguse süüdistused hiljem ennistada. Kriitikud samas muretsevad, et Adamsi käekäik sõltub nüüd Trumpi administratsiooniga läbisaamisest.

Ka mõned New Yorgi ametnikud leiavad, et Adams peaks tagasi astuma või ta tuleks tagandada. Esmaspäeval teatasid neli New Yorgi abilinnapead, et panevad protesti märgiks ameti maha. Adams teatas, et soovib neile edu kõigis tulevastes ettevõtmistes ja jätkas linna juhtimist.

Endine politseikapten Adams ise lubas valimiskampaanias, et vähendab kuritegevust linnas. Seetõttu võttis ta ka rändepoliitika suhtes karmima hoiaku ning jäi vasakpoolsete rühmituste kriitika alla.