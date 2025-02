Taani kavatseb tugevdada oma sõjalist jõudu

Teisipäeval parlamendis kõneldes nimetas Frederiksen küsimust pakiliseks, mistõttu peaksid volitused otsuse rakendamise osas sel ja järgmisel aastal olema kaitseväe ülemal Michael Hyldgaardil.

"Meil ei ole aega poliitilisteks aruteludeks ja debattideks. Ei EL-is, ei NATO-s ega Taanis, ütles Frederiksen.

Taani raadio andmeil tahab valitsus luua kaitsevõime tugevdamiseks 50 miljardi krooni ehk veidi alla seitsme miljardi eurose fondi kaitsekulutusteks aastatel 2025-2026. Kaitseväe tugevdamise kiirendamiseks kavatseb valitsus soetada rohkem kaitsevarustust otse ja vähendada hangete kasutamist.

"Kiirusega kaasneb ka vigade võimalus. Ma loodan, et kõik Folketingetis (Taani parlamendis) on valmis sellega leppima," ütles Frederiksen.

Frederiksen ütles siiski, et valitsus usub täielikult, et kaitseväe ülem suudab teha vajalikud otsused, et ehitada Taani jaoks võimalikult kiiresti üles võimalikult tugev kaitse.

Valitsus oli kaalunud fondi kahekordistamist, kuid leidis, et hetkel ei ole turul piisavalt kaitsetehnikat, mida suurema summa eest soetada.

Valitsuse soovinimekirjas on muu hulgas õhutõrjesüsteemid, mida Taanil praegu ei ole, märkis Taani raadio.

Frederikseni sõnul peab taasrelvastumine toimuma kiiresti, kuna riik, kuningriik ja kontinent on raskes olukorras.

"Taani seisab praegu silmitsi meie eluaja kõige ohtlikuma olukorraga", lausus peaminister.

Pärast erakorralisi kõnelusi Pariisis USA poliitikamuutuse üle Ukraina sõja suhtes hoiatas Frederiksen, et Venemaa ähvardab nüüd kogu Euroopat.

"Ukraina sõda on olnud seotud Venemaa imperiaalsete unistustega, tugevama ja suurema Venemaa ülesehitamisega, ja ma ei usu, et nad peatuksid Ukrainas," ütles Frederiksen ajakirjanikele.

Frederiksen hoiatas USA-d katsete eest jõuda kiirele relvarahule, mis annaks Venemaale võimaluse taas mobiliseeruda, rünnata Ukrainat või mõnd teist Euroopa riiki.

Kui Taani fondi suurus kinnitatakse 50 miljardi kroonini, tõuseks Taani kaitsekulutused kolme protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), kirjutas Taani ajaleht Berlingske.