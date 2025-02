Michal: Vene kaubandus tuleb võimalikult tugevalt kinni keerata

Kohtumisel tõdeti, et Euroopa maad peavad kiiresti hakkama oma kaitsevõimet tugevdama. Märtsis peaksid valmis saama ka Euroopa Liidu reeglid kaitsekulutuste suurendamiseks.

USA andis teisipäeval mõista, et rahu saavutamiseks peavad kõik osapooled järeleandmisi tegema ja ka Euroopa peaks santsioonid üle vaatama. Euroopa Liidu riigid aga järele anda ei kavatse.

"Minu soovitus teistele riigijuhtidele oli see, et üks sõnum, mis veenab nii Venemaad kui ka Ühendriike, et Euroopa peab tugevalt laua taga olema, on see kui keerata võimalikult kinni Venemaa kaubandus. Tulid täiendavad sanktsioonid ja seda teed tuleb kindlasti jätkata, mida intensiivsemalt, seda paremini," sõnas Michal.

Michal sõnas, et Eesti kurss on endiselt muutumatu. "Me peame toetama president Zelenskit, nõrgendama Venemaad ja kasvatama oma kaitsekulutusi," lausus ta.

Peaminister lisas, et Euroopa jätkab suhtlust ja koostööd oma liitlase Ameerika Ühendriikidega ning teiste partneritega.