ERR-i ajakirjanik Jüri Nikolajev sai Narva linna teenetemärgi

ERR-i Ida-Virumaa korrespondent Jüri Nikolajev pälvis teenetemärgi Narva linna maine kujundamise eest. Nikolajev on ligi 30 aastat vahendanud Narva elu kogu Eestile. Samuti on ta tuntud ETV+ saate "Narodu važno" juhina, kus käsitletakse päevakajalisi teemasid ja otsitakse lahendusi olulistele küsimustele.

Samuti pälvis Narva linna teenetemärgi Narva haigla endine juht Ago Kõrgvee olulise panuse eest tervishoiu arengusse Narvas, laulustuudio "Kuldne Pääsuke" juht Jelena Kolomõtseva Narva kultuurielu edendamise eest ja kikkpoksija Aleksandra Džikajeva spordielu edendamise eest.

Narva teenetemärk on linna kõrgeim autasu, mida antakse erilise panuse eest Narva arengusse ja heaolusse. Autasu on valmistatud hõbedast ning sellel on kujutatud linna vappi, mida ümbritsevad viljapead. Esimest korda anti teenetemärk välja 2010. aastal.