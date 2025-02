Mitch McConnell teatas, et lahkub ametiaja lõppedes USA senatist

USA mõjukas vabariiklane Mitch McConnell, kes etendas olulist rolli USA hiljutises parempöördes, kuid kellel on keerulised suhted president Donald Trumpiga, teatas neljapäeval, et lahkub senatist ametiaja lõppedes ehk 2027. aastal.

McConnell on 83-aastane ja tema tervis on viimasel ajal halvenenud, mistõttu ei ole teade üllatav. Samas märgib Kentucky osariiki seitse ametiaega esindanud tipp-poliitiku lahkumine ühe poliitilise ajastu lõppu.

"Minu praegune ametiaeg senatis jääb mu viimaseks," ütles ta.

USA ajaloo pikima staažiga senati parteijuht McConnell valis oma 83. sünnipäeva, et jagada oma otsust mitte kandideerida Kentuckys uueks ametiajaks ja minna pensionile, kui tema praegune ametiaeg lõpeb.

"Seitse korda on mu kaaskentucklased mind senatisse saatnud," ütles McConnell. "Iga päev olen olnud tänulik usalduse eest, mille nad mulle on andnud, et saaksin siin nende asja ajada. Meie ühtsuse esindamine on olnud kogu elu au. Ma ei taotle seda au kaheksandat korda. Minu praegune ametiaeg senatis jääb minu viimaseks."

McConnell valiti esmakordselt ametisse 1984. aastal.

Ta kavatseb ametis olla oma ülejäänud ametiaja lõpuni ehk 2027. aasta jaanuarini.

Senatijuhina oli McConnell üks suurimaid Ukraina abistamise toetajaid vabariiklaste seas.

Senati vabariiklaste juhina saavutas McConnell mitu olulist võitu USA konservatiividele, mille seas on kohtusüsteemi ja eriti ülemkohtu parempoolne nihe, mis tipnes abordiõiguse kaotamisega 2022. aasta suvel, ning Trumpi ametiajal vastu võetud ulatuslikud maksukärped.