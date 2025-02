Ilm läheb tasapisi mahedamaks

Kui neljapäeva öösel ja hommikul sai mõnel pool lausa 20-kraadist külma tunda, siis edaspidi on oodata ilmade pehmenemist.

Reede öösel on taevas muutlik ning kohati võib vähest lund sadada. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul 5 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -11, rannikul paiguti 0 kuni -4 kraadi.

Hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul kuni 12, iiliti 16 meetrit sekundis. Külma on oodata 2 kuni 9 kraadi.

Päev tuleb Ida-Eestis hõredama pilvisusega ja sajuta. Samas Lääne-Eestis pilvisus järk-järgult tiheneb ning pärastlõunal sajab saartel, õhtu poole ka mandri lääneosas kohati vähest lund ja lörtsi. Tuul puhub lõunast ja edelast 5 kuni 9, iiliti 14, rannikul 8 kuni 15, iiliti kuni 21 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb vahemikku 0 kuni -4 kraadi, vaid saartel tõuseb ka kuni +1 kraadini.

Muutlik on taevas ka järgnevail päevil. Kui nädalavahetus tuleb olulise sajuta, siis esmaspäeval on kohati vähest lund, Lääne-Eestis ka lörtsi ja vihma oodata. Teisipäeval tõmbub taevas juba täielikult pilve ning Lääne-Eestis langeb vihma ja lörtsi, Ida-Eestis lörtsi ja lund. Nädalavahetusel on veel keskmiselt 1 kraad külma, kuid esmaspäeval 2 ning teisipäeval 1 kraad sooja.