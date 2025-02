Autoostjatel on leigel turul suurem tingimisruum

Kliendid on hakanud pärast jaanuarikuist madalseisu autosalongidesse naasma, ehkki ostuni jõutakse jätkuvalt harva. Esinduste sõnul ei saa öelda, et autod oleksid odavamaks läinud, kuid liisinguintresside langus tasandab automaksu mõjusid ning klientidel on varasemast märksa rohkem tingimisruumi.

Eelmise aasta teises pooles hoogustus autode müük automaksu ja registreerimistasu kehtima hakkamise ootuses kiiresti, jaanuaris tabas aga müüki järsk langus. Ehkki paljud autoostuhuvilised tegid oma plaani mullu teoks, kartes uuest aastast kerkivaid hindu, näitab pilk autosalongide hinnakirjadele nüüd, et soovitud sõiduk ei pruugigi kallinenud olla ja mõne mudeli puhul on näha hoopis hinnalangust.

United Motorsi müügi- ja turundusjuht Leino Luik ütles ERR-ile, et praegu on klassikalises mõttes ostjate turg, sest tingimisruum on klientidel suurem. Seda, et hinnad oleksid odavamaks läinud, ei saa Luige sõnul üheselt öelda, kuid automüüjad on valmis rohkem kompromisse tegema.

"Igas mõttes. Kes maksab klientide registreerimistasu kinni, muud asjad, sõltub eri mudelist," rääkis Luik. "Aga ma olen täiesti veendunud, et automüük ei seisa mitte seetõttu, et on suur registreerimismaks, vaid seetõttu, et ostuvajadus realiseeriti eelmisel aastal ära. Täna on autod ette ära ostetud ja kellelgi pole vajadust osta, aga see vajadus tuleb tagasi."

Siiski ei tähenda see Luige sõnul, et salongid klientidest tühjad oleksid: aktiivsus on taastumas eeskätt selles osas, et uuritakse autode kohta infot, käiakse proovisõidul ja küsitakse pakkumist, aga ostuna see tihtilugu lõpuks ei realiseeru.

Ka Amserv Auto tegevjuht Rene Varek ütles, et klientide huvi oli jaanuaris leige, kuid tasapisi on huvi taastumas.

"Veebruaris võib juba täheldada rohkem klientide liikumist. Proovisõitude arv on kasvanud, kuigi kindlasti pole see sellisel tasemel nagu eelmise aasta keskmine, rääkimata tippudest, aga salongid ei ole tühjad," lausus Varek.

Kui tänavuse aasta kokkuvõttes kujuneks autoturg kõrgemaks kui mullu, oleks see tema sõnul suur üllatus ja tõenäoliselt seda ei juhtu. Samas on kõik automüüjad ka arvestanud, et eelmisel aastal sai ettemüüki tehtud.

"Põhjust pole ei pessimismiks ega ka optimismiks. Tegelikult ongi olukord ootuspärane ja pigem loodaks, et üllatus tuleb üles-, mitte allapoole," lausus Varek.

Luige sõnul on seda, millal klientide huvi taastub, umbes sama hea prognoosida kui tuleva aasta 3. septembri ilma.

"Mingi loogika järgi taastub turg, kui kõik rohkem ettemüüdud autod valemist välja taanduvad. Esialgse hinnangu järgi kolm-neli kuud aasta algusest," märkis United Motorsi esindaja ja lisas, et pessimismiks neil põhjust ei ole.

Euribori langus on automaksu mõju tasandanud

Varek ütles, et autod ei ole sellel aastal odavamaks läinud ning mõned mudelid on ka kallinenud, kuid automaksu mõju on aidanud tasandada intresside alanemine.

"Automaks ei ole nii hirmus: enamikule mudelitele on selle mõju suhteliselt väike, eriti, kui kuvame [kliendile] liisingmakseid. Kuna intressid on alla läinud, siis auto hinnatõus kuumakses nii suurt mõju ei avaldagi, kui üldse. Intresside mõju on pigem suurem olnud," tõdes ta.

Hind, mida küsitakse, on Vareki kinnitusel praegu koos automaksuga umbes sama, nagu see olnuks eelmisel aastal ilma automaksuta. Seega on euribori langemine aidanud automaksu mõju leevendada ja isegi ära tasandada. Klientidega suheldes jääb Vareki hinnangul aga mulje, et automaksust rohkem mõjutab autoostu otsust üldine majanduskeskkond ja turvatunne.

"Rõhutan geopoliitilist ja üldist majanduskeskkonda. Arvestades meie valitsuse tegevust maksude ja muu majanduspoliitika valdkonnas ning energeetikahindu, muretsevad inimesed pigem nende asjade pärast, kui endale uue auto soetamise üle," nentis Varek.

Luik rääkis, et praeguses olukorras ei saa välistada, et kõik automüüjad ei pea sellisele vaikelule vastu. Muretsemiseks pole põhjust automüüjatel, kellele müük on ainult üks tegevusaladest.

"Klassikaline automüügiettevõte või -esindus töötab kolmes sektsioonis: autode müük, teenindus ja kereosakond. Kui esimene ära kukub, siis teine ja kolmas ikka töötavad, sest hoolduses ja keretöödes käivad autod ikka," selgitas ta.

Rohkem mõtteainet on Luige sõnul neil müüjatel, kes tegelevadki ainult müügiga.

Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) andmetel müüdi detsembris Eestis 3573 uut sõiduautot, mida oli 97 protsenti rohkem kui eelnenud aasta viimasel kuul. Märkimisväärselt kasvas ka kasutatud autode müük. Selle aasta jaanuaris leidis ostja 531 uut sõiduautot. Seda oli kolm korda vähem kui 2024. aasta jaanuaris.