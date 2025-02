EL-i juhid kavandavad 20 miljardi euro suurust Ukraina abipaketti

Euroopa liidrid töötavad Ukrainale sõjalise abi andmise paketi kallal, mille väärtus on vähemalt 20 miljardit eurot, et toetada Kiievit, kellele USA on üha enam selga pööramas, ütlesid kolm Euroopa Liidu diplomaati Politicole.

Euroopa antava abi summa, mis hõlmaks sõjatehnikat nagu suurtükimürsud ja raketid ning raha, võib siiski veelgi kasvada, kuna diplomaadid jätkavad pingelisi konsultatsioone enne esmaspäeval Brüsselis toimuvat välisministrite kogunemist, vahendas Politico.

Väljaanne teatas selle nädala alguses, et paketi prognoositav väärtus on kuus kuni kümme miljardit eurot, kuid see summa on kõneluste käigus muutunud ja võib veel muutuda.

Ukraina relvavarude täiendamist koordineerib Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ning selle eesmärk on võtta varasemast suuremad sõjalise abi kohustused. Diplomaadid rõhutasid, et abi, mille üle veel läbi räägitakse, tuleb tõenäoliselt pigem üksikute liikmesriikide ühisrahastuse kui ametliku EL-i paketi kujul, arvestades teatud riikide nagu Ungari vastuseisu.

Samal ajal, kui Euroopa Liidu olulisemate institutsioonide juhid ning Balti riikide, Põhjamaade ja Hispaania juhid valmistuvad Kiievisse sõiduks, sest esmaspäeval täitub Venemaa täiemahulise invasiooni algusest kolm aastat, peavad nad tihedat sidet Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Suurbritannia peaministri Keir Starmeriga, kes suunduvad Washingtoni president Donald Trumpiga kohtuma.

Macroni reis annab talle võimaluse jagada nädal aega teiste Ukraina liitlastega väldanud kõneluste tulemusi ning püüda paremini mõista Trumpi administratsiooni seisukohta.