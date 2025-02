Teenetemärgi saaja: on meeldiv näha neid, kes on teinud midagi suurt

Vabariigi presidendilt riikliku teenetemärgi saanud graafik Lembit Lõhmus rõõmustab ka teiste teenetemärgi saanute nägemisest, sest need inimesed on teinud midagi suurt. Oma emotsioone teenetemärgi saamisest jagasid "Aktuaalse kaameraga" ka Eesti keele ja kultuuri õpetaja Tiina Maripuu ja Laste toitumisravi arst Oivi Uibo.

"Aktuaalse kaamera" reporter Merilin Pärli küsis Eesti keele ja kultuuri õpetajalt Soomes, Valgetähe V klassi kavalerilt Tiina Maripuult, kuidas hoiduda sellest, et eesti lapsed ja ka täiskasvanud ei soometuks.

"Vot see on nüüd see asi, mida õpetajal on väga-väga raske teha. Meie anname oma panuse, aga see algab kodust. Me kõik teame, kust. Ikka kodust. Meil on siiski iga päevaga enam lapsi, kes ei ole tegelikult täiseestikeelsest kodust pärit, vaid hästi palju on mitmekeelsest perest pärit. Selles mõttes läheb natuke keerulisemaks," vastas Maripuu.

Küsimusele, kas eesti lapsed Soomes loevad raamatuid, vastas ta, et kuniks tema seal tööl on, siis loevad. "Loevad-loevad. Ei ole olemas sellist asja, et ei saa last raamatut lugema. Ainus nõks on see, et tuleb valida õige raamat. Meil on tohutult hea lastekirjandus. Noortekirjandust paluks juurde. Poistekirjandust, siis on kõik korras," lausus Maripuu.

Laste toitumisravi arsti, Tartu Ülikooli õppejõu, Eesti Punase Risti III klassi kavaleri Oivi Uibo sõnul ei ole ta kokku lugenud, kui paljusid lapsi ta aastate jooksul aidanud on, aga tõdes, et iga laps on eriline. "Iga laps on erilise tervisemurega, kõiki aitame," sõnas ta.

Uibo rääkis, et tema töö vajab suurt süvenemist ning pühendumist. Presidendi poolt antud tunnustust peab ta ülioluliseks.

Graafik, Valgetähe V klassi kavaler Lembit Lõhmus ütles, et talle meeldis näha teisi tunnustuse saajaid. "Siin oli väga meeldiv näha selliseid inimesi, prominente oma erialal, kes on aastakümnete jooksul teinud midagi suurt," sõnas Lõhmus.

President Alar Karis andis laupäeval Tallinna muusika- ja balletikoolis üle riiklikud teenetemärgid inimestele, kelle pühendumus kutsetööle või kogukondlikule tegevusele on olnud silmapaistev. Tänavu pälvis teenetemärgi 157 inimest.

Riigipea sõnas teenetemärke üle andes, et inimesi, kelle tegevust väärtustatakse riigi teenetemärgiga, ühendavad samad põhimõtted: avatus ja demokraatia, tarkus ja hoolivus, sihikindlus ja ettevõtlikkus, visadus ja ka vaprus. President Karis tsiteeris ka Jaan Tõnissoni, kes 100 aastat tagasi vabariigi aastapäeval rõhutas, et eestlastel on olemas tahe, oskused ja võimekus end kaitsta ning me oleme ise oma saatuse üle otsustajad.