Ilm muutub veidi soojemaks

Ööl vastu pühapäeva on Lääne-Eestis pilves selgimistega ilm, kohati võib sadada vähest vihma, lörtsi ja ka jäävihma. Ida pool on selgimisi enam ja ilm on sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saartel ja läänerannikul jääb õhutemperatuur -1 ja +2 kraadi vahele. Ja Lääne-Eestis püsib libeduseoht.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub mõõdukas lõunatuul, saartel ja läänerannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -8, saartel ja läänerannikul -2 kuni +2 kraadi.

Päev on Lääne-Eestis pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, õhtul sekka ka jäävihma. Ida-Eestis on ilm muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni.+3 kraadi.