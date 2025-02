Trump nimetas konservatiivse saatejuhi Dan Bongino FBI asedirektoriks

Trump kirjutas sotsiaalmeediasse, et Bonginol on "uskumatu armastus ja kirg meie riigi vastu" ning et ta asub töötama äsja kinnitatud FBI direktori Kash Pateli alluvuses.

50-aastane Bongino on töötanud New Yorgi politseijaoskonnas ja salateenistuses ning osalenud kahe presidendi, George W. Bushi ja Barack Obama julgeolekumeeskonnas.

Ta juhib omanimelist taskuhäälingusaadet, mille Facebooki postitused tõmbavad sageli rohkem tähelepanu kui Fox Newsi ja CNN-i postitused kokku.

Kolm korda edutult kongressi kandideerinud Bongino võõrustas Trumpi eelmise aasta valimiste eel oma igapäevases taskuhäälingusaates The Dan Bongino Show.

Rääkides oma karjäärist konservatiivse poliitikakommentaatorina, ütles Bongino 2018. aastal: "Minu elu seisneb praegu liberaalidele ärapanemises."

Senat kinnitas eelmisel nädalal ametisse uue FBI juhi Pateli. Demokraadid hoiatasid, et Patel võib hakata Trumpi vaenlasi tagakiusama.