Teisipäeva õhtul saabub vihm

Teisipäeva öö on Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Ilm on sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, rannikul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -4 kraadist +2 kraadini, Ida-Eestis on külma 5 kuni 11 kraadi.

Hommikul on Ida-Eestis pilvi vähe, lääne pool rohkem, kuid ilm on sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, rannikul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ida-Eestis on külma 4 kuni 9 kraadi, Lääne-Eestis on õhutemperatuur -3 kraadist +2 kraadini.

Päev on suures osas sajuta, Lääne-Eestis pilves selgimistega, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtupoolikul jõuab saartele vihmasadu ja liigub sealt edasi mandri suunas. Puhub valdavalt lõunatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, hilisõhtul pöördub tuul saartel edelasse. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +5 kraadini.

Kolmapäeval sajab mitmel pool vihma, sekka lörtsi, Kesk- ja Ida-Eestis tuleb ka jäävihma. On udu ja jäidet. Öösel on Ida-Eestis külma 1 kuni 5 kraadi, Lääne-Eestis on plusskraadid – päevane õhutemperatuur on 0 kraadist +5 kraadini.

Järgnevatel päevadel liigub üle maa aeg-ajalt sajupilvi. Läänes tuleb vihma, idas-kagus sajab lörtsi ja sekka ka lund. Udu ja jäiteoht püsivad. Öisel ajal on õhus vähesed miinuskraadid, päeval domineerivad plusskraadid.