Ukraina suure sõja algusest on möödas kolm aastat. Euroopa ja USA liitlassuhted on jahenenud. Kui kindel saab Euroopa USA peale olla? Kas Euroopa suudab oma kaitsevõime uuele tasemele viia? Ja kui kaugel on Ukraina õiglasest rahust? ETV "Esimeses stuudios" on täna Kaja Kallase kabineti liige Indrek Kannik.