Ilm läheb sombuseks

Kolmapäeva öö hakul on saartel ja läänerannikul taevas pilves ning rabistab vihma. Pärast südaööd jõuavad vihma-, lörtsi- ja jäävihmasajud ka Kesk-Eestisse. Samas Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub nõrk, rannikul kohati mõõdukas lõunatuul ning õhutemperatuur on Lääne-Eestis -2 kuni +3, Ida-Eestis -3 kuni -7 kraadi. Tänavad on mitmel pool libedad.

Kolmapäeva hommikul on Lääne- ja Kesk-Eestis pilves, Ida-Eestis vähese, kohati vahelduva pilvisusega ilm. Eeesti lääne- ja keskosas sajab vihma ja lörtsi, sekka ka jäävihma. Puhub nõrk, rannikul mõõdukas lõunakaaretuul ning õhutemperatuur on 0 kuni -6, saartel ja läänerannikul kuni +3 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ning sajuvöönd liigub Kesk-Eestist kirde suunas. Paiguti on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning termomeetrinäit tõuseb vahemikku -1 kuni +5 kraadi.

Töönädala lõpuni püsib taevas pilves ning sajab vihma, lörtsi ja ka lund. Esineb udu ning tänavad võivad libedad olla. Veidi leebema ja selgema ilma toob laupäev, mil vaid ennelõunal Kagu-Eestis lörtsi ja lund langeb. Samas pühapäev tuleb taas pilvine, vihmane ja lörtsine. Sooja on järgnevail päevil keskmiselt 2 kraadi.