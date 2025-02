Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse preemia sai Annika Auväärt

Poliitiku, ajakirjaniku ja õpetaja Andres Ammase 63. sünniaastapäeval andis Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Andres Ammase fond välja tänavused stipendiumid.

Seitsmenda Andres Ammase stipendiumi sai muusik, muusikaõpetaja, kultuuritöötaja ja Valge Daami suveteatri eestvedaja Anneli Aken, kes on olnud ka Haapsalu linna kui ka Lääne maavalitsuse kultuurinõunik.

Muusika kõrval on Anneli Aken aastakümneid olnud pühendunud teatrile – ta on juhendanud noori teatrihuvilisi ja eest vedanud Valge Daami suveteatrit, mis toob iga aasta augustis Haapsalu lossimüüride vahel rahva ette Valge Daami legendil põhineva vabaõhuetenduse. Vaheda sulega laulu- ja tekstide loojana on Aken ka ise kirjutanud ühe Valge Daami suvelavastuse libreto.

Koostöös Haapsalu lasteraamatukoguga annab Andres Ammase fond ühele tublile noorele lugejale välja väikese lugeja stipendiumi, mille sel aastal sai Haapsalu linna algkooli õpilane Kelia Sara Cleux, kes on lasteraamatukogus sage külaline. "Ta on ainuüksi viimase aasta jooksul lugenud aukartustäratava koguse eakohaseid lasteraamatuid. Tüdrukul on välja kujunenud oma lemmiktemaatika – loomad, loodus, loodushoid ja inimese suhestumine loodusega –, aga ta loeb meelsasti ka teistel teemadel. Kelia on valmis loetut iseloomustama, analüüsima ja raamatute üle arutlema. Ta kujundas omaalgatuslikult raamatukogu ja lugemist reklaamivaid plakateid. Ka luuletuste ja juttude kirjutamine tuleb tal hästi välja," kirjeldasid stipendiumi andjad.

Andres Ammase fond annab välja ka spordistipendiumi lootustandvale noorele sportlasele, mille algatas Haapsalu spordimees Vello Kuhi. Sel aastal saab Läänemaa noore sportlase stipendiumi vehkleja Oliver Laasik, kes on näidanud väga häid tulemusi ja noppinud medaleid paljudel nii Eesti kui ka rahvusvahelistel võistlustel. Praegu aega teeniv Laasik on Eesti juuniorite edetabeli liider. Tema treenerid on Helen Nelis-Naukas, Peeter Nelis ja Sten Priinits.

Ajakirjaniku ja maakonnalehe Lääne Elu ühe asutaja Anneli Ammase mälestuse hoidmiseks on Andres Ammase Fondi alla asutatud Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse auhind (AAHA) silmapaistvale maakonnalehe ajakirjanikule.

Sel aastal sai AAHA stipendiumi Pärnu Postimehe ajakirjanik Annika Auväärt.

Auhinna andjate sõnul on Annika Auväärt oma tööga Pärnu Postimehes teeninud parimal moel neid väärtusi, mis on olulised maakonnalehe ajakirjanikule. "Tal on julgus küsida raskeid küsimusi ja ta on kogukonna ja lugejate huve teenides oma töös nõudlik. Hea ajakirjaniku eest räägivad tema lood ja Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala sõnul oli 2024 Auväärti kui ajakirjaniku jaoks hea aasta."

Andres Ammase fondi peastipendium on 2000 eurot, väikese lugeja stipendium 100 eurot ning noore sportlase stipendium 1000 eurot ja igal tema treeneril 200 eurot. Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse auhind on 700 eurot.