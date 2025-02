Tšiili kuulutas ulatusliku elektrikatkestuse tõttu välja eriolukorra

Katkestus algas kohaliku aja järgi teisipäeva pärastlõunal.

Elekter on katkenud territooriumil, mis ulatub Tšiili põhjaosas asuvast Aricast kuni lõunaosas asuva Los Lagoseni. Rohkem kui 90 protsenti Tšiili ligikaudu 20 miljonist elanikust elab piirkonnas, mida elektrikatkestus mõjutab.

Tšiili siseminister Carolina Toha on teatanud, et pole põhjust oletada, et elektrikatkestuse põhjustas sabotaaž. Tema sõnul on katkestuse põhjuseks tõenäoliselt rike elektrisüsteemis.

Tšiili president Gabriel Boric ütles, et kohaliku aja järgi kell 23 õhtul said miljonid inimesed elektri tagasi. Ta süüdistas elektrikatkestuses riigi elektriettevõtteid.

Mõnedes piirkondades jäid inimesed ka joogiveeta. Haiglad ja muu kriitiline taristu töötas varusüsteemide ja generaatorite abil.