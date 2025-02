USA esindajatekoda võttis vastu maksukärpeid sisaldava eelarvekava

Kava kiitis heaks 217 saadikut, vastu oli 215 saadikut. Viimane hääletus oli spiiker Mike Johnsoni jaoks suur võit, kuna ta suutis tuua peaaegu kogu vabariiklaste partei Trumpi eelnõu taha.

Kuna vabariiklastel on esindajatekojas ülinapp enamus, siis ei saanud partei häälte kaotsiminekut lubada. Lõpuks andis vastuhääle vaid üks vabariiklasest saadik. Varem teatasid kolm vabariiklast, et hääletavad vastu, kuid järgisid lõpuks parteidistsipliini ning hääletasid kavandi poolt.

Eelnõus tehakse ettepanek 4,5 triljoni dollari ulatuses maksukärbeteks, samuti näeb see ette ligi kahe triljoni dollari ulatuses kulutuste kärpeid. Raha saavad juurde sõjavägi ning piirijulgeolek. Eelnõu vajab veel USA senati ehk ülemkoja heakskiitu, vahendas Financial Times.

Thomas Massie oli ainus vabariiklasest saadik, kes hääletas vastu. Ta teatas, et kui vabariiklaste eelarve läheb läbi, suureneb eelarve puudujääk.

Sellised kavandid on mittesiduvad resolutsioonid, mis panevad paika eelarve eesmärgid. See annab kongressi komiteedele märku, kui palju saab kulutusi suurendada või vähendada. Konkreetseid programme aga paika ei panda.

Kui senat kiidab eelnõu heaks, saavad kongressi vabariiklased alustada õigusaktide vastuvõtmist. Selle raames saab kongress pikendada Trumpi esimesel ametiajal kehtestatud maksukärpeid.

Eelnõu näeb ette, et kongressi energeetika- ja kaubanduskomitee peab kärpima kulutusi 880 miljardi dollari võrra. Eeldatakse, et sihikule võetakse Medicaid, mis pakub tervishoiuteenust vähemkindlustatud inimestele.

Uus kavand tõstab ka riigivõla ülempiiri nelja triljoni dollari võrra, mis peaks ajutiselt kõrvaldama maksejõuetuse ohu.

Vastutustundliku föderaalse eelarve komitee teatel tähendavad uued meetmed seda, et eelarvepuudujääk kasvab triljonite dollarite võrra.

"On tõesti arusaamatu, et kui seistakse silmitsi mitme triljoni dollari suuruse puudujäägi ja võlg kasvab rekordilistesse kõrgustesse, on seadusandjate vastus sellele, et võetakse vastu eelarve, mis võimaldab neil järgmise kümnendi jooksul triljoneid dollareid võlale juurde lisada," ütles komitee juht Maya MacGuineas.

Ka mitmed demokraadid kritiseerisid kavandit ja leidsid, et see soosib miljardäre ning ei kaitse tavalisi ameeriklasi.