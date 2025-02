Trump tutvustas kuldse kaardi elamisloa programmi

Trump teatas, et kuldse kaardi ostmisega saabuvad rikkad inimesed USA-sse elama.

"Nad on rikkad ja edukad ning kulutavad palju raha ja maksavad palju makse ning annavad tööd paljudele inimestele. Arvame, et see saab olema väga edukas," ütles Trump.

Trump ütles, et uus programm annab lõpuks võimaluse kodakondsuse saamiseks. Ettevõtted, nagu Apple, võivad maksta viis miljonit dollarit, et saada luba, mis võimaldaks kõrgelt kvalifitseeritud töötajatel USA-s elada, rääkis Trump.

Trumpi hinnangul võib USA müüa miljon või enamgi kuldkaarti. Uus süsteem asendaks programmi EB-5, mis annab inimestele rohelise kaardi, kui nad panustavad riigi majandusse 900 000 dollarit ning loovad vähemalt 10 töökohta.

Miljardärist USA kaubandusminister Howard Lutnick kritiseeris EB-5 programmi, viidates selle raames toimunud pettustele. Lutnick ütles, et kuldkaarti taotlevaid inimesi hakatakse kontrollima.

"Me tagame, et nad on suurepärased maailmatasemel globaalsed kodanikud," rääkis Lutnick, lisades, et programmist saadavat tulu kasutatakse eelarve puudujäägi vähendamiseks.

Ajakirjanikud uurisid veel Trumpilt, kas ka Vene oligarhid saavad taotleda kuldset kaarti. Trump rääkis, et see on võimalik.

"Ma tean mõnda Vene oligarhi, kes on väga toredad. Nad pole nii rikkad kui varem," ütles Trump. Samal ajal naeris Lutnick tema kõrval.

Pole selge, kas USA valitsus saab muuta olemasolevat rohelise kaardi programmi ilma kongressi heakskiiduta. Valge Maja ei andnud kuldse kaardi kohta rohkem üksikasju, vahendas The Wall Street Journal.