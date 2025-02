Neljapäev on hall ja niiske

Kevad annab endast märku, aga mitte üleliia tormakalt. Soe on veel Vahemere ääres, täna lasi kõrgrõhkkond Portugalis ja Hispaanias päikesel särada ja sooja oli 15 kuni 20 kraadi. Euroopa lääne- ja põhjaosa on madalrõhkkondade niiskes ja jahedas mõjusfääris.

Eeloleval ööl saab üürikese ülekaalu idapoolne kõrgrõhuala. Suuremat sadu ei tule, vaid laiguti pudeneb märgi helbeid või piserdab vihma. Lõunakaare tuul on tasane ja laseb udul tekkida. Temperatuur jääb Lääne-Eestis napilt plussi, ida pool langeb pisut alla 0. Sellistes oludes tuleb teedel libeduseks valmis olla.

Päeval laieneb Läänemere lõunavetelt madalrõhuvöönd Balti riikide kohale. Toob vihma ja lörtsi, ida poole üürikeseks ka pisut lund. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur tõuseb kraad-kolm plussi, maa idaservas jääb 0 ümbrusse ja seal püsib teedel ka libeduseoht.

Reedel lisab hääbuv madalrõhuvöönd lund ja lörtsi, seda eelkõige Pärnu-Narva joonest ida poole, lääne poole võib üksiku piisa vihma poetada. Päeval on maa lääne- ja põhjaosa suurema sajuta. Tuul on tasane. Õhutemperatuur on öösel mandri sisealadel kraad-kolm miinustes, päeval tõuseb kõikjal plussi, kui Lääne-Eestis päike välja tuleb, siis kerkib suisa 5 kraadi lähedale.

Eelolev öö on pilves taevaga. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, sekka võib ka jäävihma tulla. On udu ja ida pool teedel libedust. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1-st..-3-st Eesti idaservas 0..+2 kraadini lääne pool.

Hommik on pilvine, laialdaselt udune. Üksikuis paigus tibutab vihma või pudeneb märgi helbeid. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on Ida-Eestis-1..-2 kraadi ja libeduseohuga, lääne pool on 0-st +2 kraadini.

Päeval on taevas pilves. Ennelõunal sajab mõnes kohas vähest vihma ja lörtsi, mandril ka lund. Lääne-Eestis on udu. Pärastlõunal muutub lörtsi- ja vihmasadu Lääne- ja Lõuna-Eestis laialdaseks, õhtul tuleb ida pool kohati ka lund ja sekka jäävihma. Puhub valdavalt kagutuul 2-5, rannikul iiliti 9 m/s. Õhutemperatuur on 0..+4 kraadi.

Reedel on sademeid eelkõige maa ida- ja lõunaosas. Öö on lääne pool 0 lähedane, ida pool napilt miinuses, päev kõikjal plussis.

Laupäev on lõunani põhiliselt sajuta. Õhtupoolikul tuleb Eesti põhja- ja idaservas lund ja lörtsi. Öö on kraad-kolm miinustes, päev paar-kolm kriipsu üle 0.

Pühapäev on suurema sajuta. Öö on enamasti miinus-, päev plusspoolel.