Oluline neljapäeval, 27. veebruaril kell 13.50:

- Lõuna-Korea: Põhja-Korea saadab Kurskisse lisavägesid;

- Deepstate: Vene väed liiguvad Donetski oblastis aeglaselt edasi;

- Kolmapäeval hukkus Venemaa rünnakutes Ukraina vastu vähemalt kaheksa tsiviilinimest;

- Zelenski kuulas Sõrskõi ülevaadet olukorrast rindel;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit.

Lõuna-Korea: Põhja-Korea saadab Kurskisse lisavägesid



Põhja-Korea on saatnud Venemaale lisavägesid, väitis Lõuna-Korea riikliku luureagentuuri (NIS) ametnik neljapäeval.

Souli ametnik ütles AFP-le, et Venemaa Kurski oblastis on näiliselt toimunud mõned vägede täiendamised ja ümberpaigutamised.

Lõuna-Korea sõjaväeametnikud ütlesid, et Pyongyang võib sel aastal saata Venemaale üle 1000 sõduri, teatas uudisteagentuur Yonhap.

Väljaanne The Kyiv Independent ei saanud antud väiteid kontrollida.

Möödunud sügisel lähetati Kurski oblastisse kuni 12 000 Põhja-Korea sõdurit, et toetada Venemaa vägesid 2024. aasta augustis alanud Ukraina sissetungi tõrjumisel Kurskist.

New York Times teatas 30. jaanuaril, et Põhja-Korea väed on rindelt välja tõmmatud. Erioperatsioonide vägede pressiesindaja kinnitas The Kyiv Independentile, et Ukraina eriväed pole Pyongyangi sõduritega kolm nädalat silmitsi seisnud.

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov eitas teateid, et Põhja-Korea sõdureid pole rindel nädalaid nähtud. Küll aga märkis Budanov, et Põhja-Korea vägede arv on vähenenud ning Ukraina püüab välja selgitada, miks.

President Volodõmõr Zelenski ütles 14. veebruaril, et Ukraina vastu võitlevad Põhja-Korea sõdurid on kandnud 4000 kaotust, sellest arvust kaks kolmandikku on hukkunud.

Zelenski väide hukkunute arvu kohta on oluliselt suurem kui 13. jaanuari antud Lõuna-Korea luure hinnang, mille kohaselt on hukkunud vähemalt 300 Põhja-Korea sõdurit ja veel 2700 saanud haavata.

Deepstate: Vene väed liiguvad Donetski oblastis aeglaselt edasi

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud vahendasid, et Vene väed liiguvad Donetski oblastis aeglaselt edasi.

Analüütikud ütlesid, et Venemaa jätkab oma kontrolli all oleva territooriumi suurendamist. Hiljuti liikusid Vene väed edasi Burlatskoje ja Andrijivka lähistel. 26. veebruaril teatas Deepstate, et Vene väed hõivasid Donetski oblastis asuva Novotšeretovatoje nimelise asula. 19. veebruaril teatas Deepstate, et Vene väed vallutasid Donetski oblastis asuvad Datšnoje ja Zelenovka.

Kolmapäeval hukkus rünnakutes Ukraina vastu vähemalt kaheksa tsiviilinimest

Venemaa rünnakutes mitmes Ukraina oblastis hukkus kolmapäeval vähemalt kaheksa ja sai vigastada vähemalt 18 tsiviilisikut, vahendas The Kyiv Independent piirkondlike võimude teateid.

Venemaa saatis öösel Ukraina vastu 166 Shahed-tüüpi ründedrooni ja peibutusdrooni, teatasid õhujõud. Üheksakümmend drooni tulistati alla 11 oblastis, samas kui 72 peibutusdrooni läks ilma kahju tekitamata kaduma.

Kolmapäeva õhtul Dnipropetrovski oblastis Nikopoli vastu korraldatud Venemaa rünnak vigastas 70-aastast meest ja 78-aastast naist, teatas kuberner Serhii Lõsak. Venemaa rünnakutes Nikopoli rajooni vastu said kannatada tööstusettevõte, 11 maja, kuus kõrvalhoonet ja muud vara, ütles kuberner.

Venemaa rünnakutes Donetski oblasti vastu hukkus seitse ja sai vigastada 11 tsiviilisikut, ütles kuberner Vadõm Filaškin. Kostiantõnivka linna vastu korraldatud õhulöök tappis Filaškini sõnul vähemalt kuus ja sai vigastada 10 inimest. Avalduse kohaselt sai Pokrovskis üks inimene surma ja teine ​​vigastada.

Hersoni oblastis sai Venemaa rünnakutes surma üks tsiviilisik ja kaks vigastada, ütles piirkonna kuberner Oleksandr Prokudin. Kahjustada sai kaks korterelamut, 12 maja ja muud hooned.

Venemaa rünnakutes sai kolmapäeval Sumõ oblastis vigastada kolm tsiviilisikut, teatas piirkondlik sõjaväeadministratsioon.

Zelenski kuulas Sõrskõi ülevaadet olukorrast rindel

President Volodõmõr Zelenski teatas oma igaõhtuses videopöördumises rahva poole, et kuulas kolmapäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi aruannet olukorrast rindel ja Kurski operatsiooni kulgemisest, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Kuulasin Sõrskõi ülevaadet olukorrast rindel. Olen tänulik kõigile meie sõduritele Donetski oblastis, kes tõrjuvad rünnakuid ja korraldavad vasturünnakuid. Eriti tahaks ära märkida 33. ja 225. ründerügementi. Samuti kõigile, kes võitlevad vaenlasega Kurskis," rääkis riigipea.

President tõi välja, et peagi saab juba seitsmes kuu sellest, kui Ukraina kaitsjad hoiavad agressori territooriumil puhvertsooni.

"Meie 80. eraldiseisev õhurünnakubrigaad – tänan teid kõiki, sõdalased. Head tulemused Kurski oblastis," rääkis Zelenski.

Ukraina president on korduvalt avaldanud arvamust, et Kurski operatsioonist saab läbirääkimisprotsessi oluline osa.

Ukraina relvajõud on alates 2025. aasta algusest hävitanud 510 vene tanki ja 1125 soomustatud lahingumasinat, vahendas Ukrinform varem päeval.

Sõrskõi teatas sellest Facebookis ja jagas kaadreid, mis näitavad kaitseväelaste lahingutegevust.

"Kolm aastat ja üks päev Venemaa täiemahulisest sissetungist. Kaitsevägi jätkab võitlust Ukraina iseseisvuse eest! Aasta algusest on meie sõdurid neutraliseerinud 510 vaenlase tanki ja 1125 soomustatud lahingumasinat," rõhutas Sõrskõi.

Ukraina sõdurid rajavad Donetski oblastis kaitseliini Autor/allikas: SCANPIX/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1150 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 871 850 (võrdlus eelmise päevaga +1150);

- tankid 10 209 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 21 196 (+13);

- suurtükisüsteemid 23 755 (+69);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1299 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1086 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 331 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 27 102 (+141);

- tiibraketid 3064 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 38 842 (+140);

- eritehnika 3760 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.