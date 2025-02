Trump tühistas Chevroni Venezuela naftaloa

USA president Donald Trump teatas kolmapäeval, et Venezuela režiimi juht Nicolas Maduro ei taha deporteeritavaid migrante vastu võtta ning tühistab seetõttu oma eelkäija poolt välja antud tegevusloa, mis lubas Chevronil toota Venezuelas naftat.

Trump ütles kolmapäeval, et tühistab Joe Bideni ajal välja antud litsentsi, mis lubas Ameerika energiahiiglasel toota naftat Venezuelas. Trump teatas, et Chevroni litsents tühistatakse alates 1. märtsist ja firma peab oma tegevuse Venezuelas lõpetama, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpi administratsioon üritas varem Venezuela võimudega koostööd teha ning tema eriesindaja Richard Grenell kohtus hiljuti Caracases Maduroga. Grenell sõlmis siis sisserändajate tagasisaatmiseks kokkuleppe Venezuela režiimiga.

Trump süüdistas kolmapäeval aga Madurot deporteeritud kodanike tagasivõtmise lepingust taganemises. Samuti teatas Trump, et Venezuela režiim ei ole suutnud korraldada vabu ja ausaid valimisi.

Trump teatas, et pöörab tagasi järeleandmised, mille Joe Biden Madurole tegi. Trump viitas 2022. aasta kokkuleppele, mis võimaldas Chevronil toota Venezuelas naftat.

Chevron teatas, et on administratsiooni viimasest otsusest teadlik.

"Chevron tegutseb Venezuelas kooskõlas kõigi seaduste ja määrustega, sealhulgas USA valitsuse poolt kehtestatud sanktsioonide raamistikuga," teatas Chevroni pressiesindaja Bill Turenne.

Chevron pumpab praegu Venezuelas üle 200 000 barreli naftat päevas, mis annab umbes kuus protsenti ettevõtte globaalsest naftatoodangust.

Trumpi teadaanne tuli siis, kui tema vanim poeg Donald Trump juunior salvestas taskuhäälingusaadet koos Venezuela opositsiooniliidri Maria Corina Machadoga.

"Mu isa tühistas just Bideni-aegsed naftalitsentsid, millega rahastati Maduro korrumpeerunud ebaseaduslikku režiimi," ütles Donald Trump juunior.