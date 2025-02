Läti meedia avaldas uusi detaile Fibenoli moodsa tehase kohta

Eelmisel aastal selgus, et Eesti puidukeemiaettevõte Fibenol siseneb Läti turule ning investeerib sinna ligi 700 miljonit eurot. Läti meedia avaldas neljapäeval uusi detaile Fibenoli biorafineerimistehase kohta ning teatas, et Eesti firma loob riiki ligi 100 uut töökohta.

Fibenol kavatseb tehase rajada Valmiera valda 26 hektari suurusele maa-alale. Biomaterjalide tootmine peaks algama umbes viie aasta pärast. Praegu käivad ettevalmistused tehase ehitamiseks.

Kogu projekt läheb maksma ligi 700 miljonit eurot. Valmiera valiti välja, kuna seal on olemas vajalik taristu, lähedal asub ka raudtee. Piirkonna lähedal asuvad ka haridusasutused, mis suudavad pakkuda kvalifitseeritud tööjõudu. Tehas kavatseb tööle võtta ligi 100 inimest, kes hakkavad saama keskmisest kõrgemat palka, vahendas LSM.

"Otsime erinevaid spetsialiste, sealhulgas tehase operaatoreid, elektrikuid, automaatikaspetsialiste, müügitöötajaid, logistikuid," ütles Fibenol Latvia juhatuse liige.

Valmiera tehase toodangust 90 protsenti läheb ekspordiks. Läti majandusministeerium hindab, et nii märkimisväärne investeering toob riigile suurt majanduslikku kasu.

Fibenol teeb praegu koostööd metsatööstuse kontserniga Latvijas Finieris ning otsib lähiaastatel Lätis juurde uusi partnereid.

Läti majandusminister Viktors Valainis on juba varem öelnud, et Läti majanduse arengu üks peamisi prioriteete on teaduspõhine biomajandus.

Fibenoli tehnoloogia võimaldab puidupõhise biomassi fraktsioneerida 90 protsendi ulatuses väärtuslikeks biomaterjalideks. See võimaldab omakorda üleminekut fossiilkeemialt keemia- ja materjalitööstuses biopõhistele materjalidele.